Suzan & Freek toch bij The Voice of Holland ondanks ziekte Freek

Suzan & Freek zijn toch te zien bij The Voice of Holland. Dat maakte het muzikale duo vrijdag bekend op Instagram. „Je ziet het goed: we zijn er gewoon bij, we nemen dit najaar plaats in onze duo-stoel bij The Voice of Holland”, schrijft het duo bij een foto met de andere coaches van de talentenjacht.

„Onder het motto ‘doen waar je blij van wordt’ is dit iets waar we al maanden naar uitkijken”, vervolgt het bericht. „De chemie met de rest van de club voelt zo enorm goed en echt, en we hebben er zó veel zin in. Van de programmamakers en de zender hebben we de afgelopen tijd volledig de ruimte gekregen om hierin voor ons de juiste afweging te maken, waarvoor dank. We willen dit geweldige avontuur absoluut niet missen en kijken nu al enorm uit naar de talenten die we bij de opnames van dit najaar mogen gaan verwelkomen!”

Suzan & Freek maakten eind mei bekend dat Rikkerink ongeneeslijk ziek is. Hij heeft uitgezaaide longkanker. Daarop veegde het duo de agenda leeg, en werd bekend dat ze niet zouden aanschuiven in The Voice of Holland. Eind mei waren er nog geen opnames gemaakt voor het nieuwe seizoen van de talentenjacht, die volgens de laatste berichten van RTL begin volgend jaar terugkeert, nadat ophef was ontstaan over verhalen van grensoverschrijdend gedrag tijdens de opnames.

Vorige week vrijdag traden Suzan & Freek voor het eerst sinds de bekendmaking van het nieuws over Rikkerinks ziekte weer op. „Het is gewoon kut, maar we gaan niet bij de pakken neerzitten”, zei Rikkerink op het podium van Concert at SEA over de situatie. „We zetten onze schouders eronder en we gaan ervoor.”

ANP

