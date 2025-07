Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Internet ziet overleden Ozzy Osbourne terug in baby van YouTuber Trisha Paytas: ‘Welkom terug, Ozzy’

Trisha Paytas (37), bekend van YouTube en TikTok, is deze maand bevallen van haar derde kind. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat fans denken dat haar pasgeboren zoon de reïncarnatie is van niemand minder dan rocklegende Ozzy Osbourne… Die overleed deze week op 76-jarige leeftijd.

Toeval? Volgens het internet niet.

Trisha Paytas

Paytas heeft miljoenen volgers online en is geen onbekende als het gaat om opvallende namen. Haar eerste dochter heet Malibu Barbie, haar tweede Elvis, en de nieuwste aanwinst kreeg de naam Aquaman, vernoemd naar de superheld.

Maar fans noemen hem anders, namelijk Ozzy.

Theorie begon bij Queen Elizabeth

De grap komt voort uit een hardnekkige online theorie die begon in 2022. Toen overleed Queen Elizabeth op bijna hetzelfde moment dat Paytas in verwachting was. Op social media werd direct gespeculeerd dat haar kind de wedergeboorte van de Britse vorstin zou zijn.

Later gebeurde hetzelfde toen Paytas opnieuw zwanger was. Er werd gespeculeerd over koning Charles, en zelfs paus Franciscus werd in verband gebracht met haar ongeboren kind. Inmiddels lijkt het bij elke grote beroemdheid die overlijdt, raak.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

trisha paytas has officially reincarnated 3 people: queen elizabeth, pope francis, & ozzy osbourne, it's getting scary😭 pic.twitter.com/aQjXdJxpnn — 𝗱𝗮𝗻𝗻𝘆🫧💚 (@beyoncegarden) July 22, 2025

‘Aquaman is Ozzy’

Toen vorige week het overlijden van Ozzy Osbourne werd bekendgemaakt en Paytas vrijwel tegelijkertijd de geboorte van haar zoon meldde, doken de grappen meteen op. „Welkom terug, Ozzy”, schrijven fans massaal onder haar posts. De timing is volgens hen weer „te toevallig”.

De influencer zelf vindt de theorie vooral bizar. Al zei ze eerder dat haar dochter soms echt „een koninklijke uitstraling” heeft. Over Ozzy’s vermeende terugkeer in haar zoon heeft ze zich nog niet uitgesproken.

Compleet viraal

Online gaat het verhaal in ieder geval compleet viraal. „Hoe leg ik aan iemand zonder sociale media uit dat Ozzy Osbourne is gereïncarneerd als de nieuwe baby van Trisha Paytas, Aquaman Moses Paytas-Hacman?”, schrijft iemand op X.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

ozzy osborne’s soul on its way to reincarnate as trisha paytas’ baby pic.twitter.com/Fe8CP8Yd91 — JB 🐻✨🍉 (@JBfromDC89) July 22, 2025



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ozzy Osbourne dead just hours after Trisha Paytas gives birth oh she is NEVER beating the allegations pic.twitter.com/CAoq3WLGLg — ⋆⭒˚ᶠᵃⁿ she thinks her piss is wine ⋆⭒˚ (@grxndesenigma) July 22, 2025



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ozzy Osborne js really getting reincarnated as Trisha paytas baby pic.twitter.com/JqkoTMpCVO — pizza troll guy 🍋 (@PTS_Solairee) July 22, 2025



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

ozzy osbourne waking up as trisha paytas’ new baby: pic.twitter.com/vQGooK1Cla — bradley 🧚🏼‍♂️ (@bradleyberdecia) July 22, 2025



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

How do I explain to someone without social media that Ozzy Osbourne has been reincarnated as Trisha Paytas’ new baby named Aquaman Moses Paytas-Hacman — megs 🫧 (@f_megs) July 22, 2025



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Trisha Paytas announcing the birth of her 3rd child and the Ozzy Osbourne dying on the same day……….. pic.twitter.com/tPWwgaba3F — Ryan ✌️ (@RyanS_UK) July 22, 2025



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

you’re laughing. ozzy osbourne was just reincarnated as trisha paytas’ son aquaman and you’re laughing. — angie 🫧🐬 (@ih8petewentz) July 22, 2025



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

ozzy osbourne’s soul thinking it was going to heaven but instead waking up in trisha paytas’ hospital room pic.twitter.com/ZDzfUnrkRV — (˶ᵔ⤙ᵔ˶) theescarletgrey (˶ᵔ⤙ᵔ˶) (@theescarletgrey) July 22, 2025



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ozzy Osbourne dying hours after Trisha Paytas announcing the birth of her 3rd child……… pic.twitter.com/bjQHveBfF1 — Ash🎱🐲 (@House_of_Ash) July 22, 2025

Reacties