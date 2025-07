Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Overspel tijdens Coldplay-concert houdt de gemoederen bezig: wie zijn de ‘betrapte’ collega’s?

Kisscams kunnen doorgaans schattige beelden opleveren, maar tijdens een Coldplay-concert deze week was dat niet het geval. Twee knuffelende bezoekers doken geschrokken weg toen bleek dat de camera op hen gericht was. Al snel bleek waarom: The New York Post ontdekte dat het om twee collega’s ging die mogelijk een affaire hebben. De video van het moment, je kunt ‘m hierboven zien, gaat inmiddels viral, maar wie zijn de twee eigenlijk?

Tijdens het concert van Coldplay afgelopen woensdag werd er gebruikgemaakt van een zogeheten ‘Kiss Cam’. Dat is een interactief spel, waarbij een camera een koppel in het publiek selecteert en beelden van het stel vervolgens groot op het scherm worden getoond. Zanger Chris Martin had er die avond flink de lol in en ging langs verschillende stelletjes in het publiek, waarbij hij stuitte op een koppel dat het wel heel gezellig had met elkaar.

Zodra de twee echter in de smiezen kregen dat ze gefilmd werden, doken ze geschrokken weg. „Oh, kijk deze twee eens. Ze hebben een affaire óf zijn heel verlegen”, zo grapte Chris Martin. De beelden gingen al snel rond op social media, waarop The New York Post besloot eens onderzoek te doen naar het duo in de video. De Amerikaanse krant kwam er al snel achter dat de twee geen stelletje waren, maar collega’s. De man, Andy Byron, is de directeur van een groot AI-techbedrijf genaamd Astronomer en de vrouw, Kristin Cabot, werkt daar als hr-manager.

Wat de kwestie pijnlijk maakt, is dat Andy Byron getrouwd is met Megan Kerrigan Byron. Nadat de video viral ging, werd Megan bestookt met steunbetuigingen, maar ook met nare opmerkingen, waarna ze zich genoodzaakt zag haar achternaam te verwijderen van haar Facebook-profiel. Inmiddels heeft ze haar hele profiel verwijderd. Ook Andy heeft inmiddels zijn LinkedIn-pagina offline gehaald.

Geprezen door CEO

Voor zover bekend is Kristin niet getrouwd en heeft zij ook geen relatie. Zij begon in november van vorig jaar als hr-manager te werken voor Astronomer en werd destijds warm onthaald door Andy. Hij roemde haar als een ‘bewezen leider’. „Kristins uitzonderlijke leiderschap en diepgaande expertise in talentmanagement, medewerkersbetrokkenheid en het opschalen van personeelsstrategieën zullen cruciaal zijn nu we onze snelle ontwikkeling voortzetten”, zo prees hij haar destijds. „Ze is een bewezen leider bij meerdere bedrijven in de groeifase en haar passie voor het creëren van diverse, collaboratieve werkplekken maakt haar de perfecte kandidaat voor Astronomer.”

Reactie

Het lijkt er in ieder geval op dat de affaire binnen het bedrijf bekend was. In de video is namelijk te zien dat een vrouw die naast Kristin staat ook zichtbaar geschrokken is door de camera en hardop moet lachen om het hele voorval. Het gaat hier om Alyssa Stoddard, die sinds begin dit jaar bij het bedrijf werkt en onlangs nog promotie heeft gekregen van Kristin.

Andy heeft inmiddels via social media gereageerd op de beelden. Hij laat weten: „Laat ik beginnen met mijn excuses aan te bieden aan mijn familie, mijn vrouw en onze fantastische medewerkers. Mijn gedrag is onvergeeflijk en de schaamte die ik ontvang, is terecht.” Andy zegt ‘na te denken over zijn toekomst’ en hoopt dat de privacy van zijn familie wordt gerespecteerd. Hij eindigt zijn statement met een ‘grapje’. „Ik heb geprobeerd mijn daden te verbergen, maar de waarheid is eindelijk onthuld. Ik ben een Coldplay-fan. En niet alleen van de eerste twee albums. Ik vind de recente nummers ook leuk.”

