Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ophef rondom Fenna Ramos: wie is ze en wat is er aan de hand?

Fenna Ramos (33), één van de boegbeelden van Zappelin, is flink in opspraak geraakt. De presentatrice zou zich jarenlang schuldig hebben gemaakt aan wangedrag achter de schermen. Gisteren werd bekendgemaakt dat haar samenwerking met AvroTros dan ook na zeven jaar tot een einde is gekomen.

Fenna is het gezicht van het populaire jeugdprogramma Zin in zappelin bij de NPO. In dit programma zingt, danst en knutselt ze dagelijks op tv met kinderen. Dat ze bij het publiek zeer geliefd is, blijkt wel uit het feit dat YouTube-video’s van haar kinderliedjes soms wel 10 miljoen views hebben. Ook ging ze in 2023 en 2024 met het tv-programma het theater in.

Ernstige aantijgingen tegen Fenna Ramos

Maar hoe vrolijk Fenna ook voor de camera’s oogt, achter de schermen lijkt het er heel anders aan toe te gaan. Het AD citeerde gisteren een e-mail waarin theaterproducent BazarMedia de presentatrice beschuldigt van wangedrag. Deze e-mail stond onlangs ook centraal in een kort geding tegen de theaterproducent, dat de presentatrice uiteindelijk verloor.

De e-mail aan omroep AVROTROS liegt er niet om. „De verhalen van mensen om ons heen stapelen zich op. Ze walste over onze afspraken heen. Haar divagedrag, dat iedereen voor haar moest werken, opbouwen etc. was groot. (…) Haar gedrag richting anderen, het snauwen en schreeuwen, zijn de voornaamste redenen dat we onze samenwerking stoppen”, aldus de producent. In de mail wordt ook beschreven hoe medewerkers getuige waren van het ‘helemaal verrot schelden’ van haar agent. Ook de producent in kwestie zegt last te hebben van haar gedrag. „Ze maakt je af. Kleineert. Gesprekken met haar maakten me fysiek misselijk en ziek.”

Reactie Fenna Ramos op aantijgingen

De producent benadrukt dat het afblazen van de nieuwe theatertour geen makkelijk besluit is, maar dat hij geen andere uitweg ziet. „Zakelijk is het niet slim, maar dat weegt niet op tegen de menselijke gevoelens.” Fenna zou volgens de afzender een ‘tikkende tijdbom’ zijn. De e-mail stond twee maanden geleden centraal in een kort geding dat Fenna zelf had aangespannen tegen de producent. Ze eiste rectificatie, omdat haar reputatie door de e-mail ‘onterecht’ geschaad zou zijn. Ook noemde ze de klachten ‘verzinsels, ongefundeerde aannames of feiten die onjuist worden weergegeven en uit de context worden gehaald’.

Voorzieningenrechter geeft producent gelijk

Fenna leverde voor het kort geding bijna 25 verklaringen aan van betrokkenen, acteurs, theatermensen en (oud-)medewerkers van BazarMedia. Hoewel in deze verklaringen grotendeels lovend over haar wordt gesproken, stelt de voorzieningenrechter dat dit niet bewijst dat de andere kritische meldingen onjuist zijn.

„Verschillende personen kunnen verschillende ervaringen met iemand hebben”, aldus de rechter. Daarnaast komt een verklaring van een voormalig agent van Fenna overeen met de aantijging van het ‘verrot schelden en schreeuwen’. Ook waren er meerdere personen die aangaven niet meer met de presentatrice te willen werken. Dat er in de mail werd gesproken van een ‘angstcultuur’ is volgens de voorzieningenrechter dan ook terecht.

Samenwerking komt tot een einde

Fenna zou eind september 2024 op het matje zijn geroepen door AVROTROS vanwege de ernstige klachten. Er is haar toen een nieuw jaarcontract aangeboden onder andere voorwaarden. Als er zich in het nieuwe jaar nieuwe incidenten zouden voordoen of incidenten uit het verleden naar boven zouden komen, zou ze op staande voet worden ontslagen. Inmiddels blijkt dat ze definitief zal vertrekken bij het programma en de omroep. AVROTROS laat weten dat de samenwerking met Fenna ‘eind 2025’ stopt. Haar vertrek zou niks te maken hebben met de klachten. Volgens AVROTROS stopt de samenwerking omdat Fenna graag commerciële opdrachten wil aannemen. Ook wil de omroep na zeven jaar graag een nieuw gezicht aan het programma verbinden.

De omroep en de NPO erkennen dat er klachten over haar gedrag zijn binnengekomen, maar benadrukken zelf geen vervelende ervaringen met haar te hebben. „De beschuldigingen hebben betrekking op haar gedrag tijdens haar werkzaamheden bij een externe theaterproducent”, zegt een woordvoerder namens AVROTROS en de NPO. „AVROTROS heeft zelf geen directe ervaring met ongewenst of ontoelaatbaar gedrag van Fenna. We vinden het erg dat dit speelt rondom onze kinderprogrammering en hebben de vermeende beschuldigingen serieus genomen.”

Reacties