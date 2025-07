Deel dit artikel: Share App Mail Pin

GTST-cast reageert op overlijden Delivio Misiedjan (12): ‘Hij blijft voor altijd ons lieve, professionele Manu’

De makers van Goede tijden, slechte tijden (GTST) hebben met „groot verdriet” gereageerd op het overlijden van Delivio Misiedjan. De jonge acteur, die in de soap te zien was als Manu Mauricius, overleed op 12-jarige leeftijd aan een zeldzame vorm van lymfeklierkanker.

Delivio speelde in 2019 en 2020 de rol van Manu, de zoon van Bing Mauricius, een vaste rol in de serie, gespeeld door Everon Jackson Hooi. Hoewel hij nog maar een kind was, maakten collega’s al snel indruk van zijn professionaliteit op de set.

GTST-acteur neemt afscheid na lange ziekte

Twee jaar geleden kreeg Delivio de diagnose: een zeldzame en zeer agressieve vorm van lymfeklierkanker. Ondanks behandelingen verslechterde zijn gezondheid. Vrijdag maakte zijn familie bekend dat hij thuis is overleden, omringd door dierbaren. Zijn laatste woorden: „Ik hou van jullie allemaal. Ik ben altijd met jullie. Jullie moeten sterk blijven.”

De redactie van GTST deelde hun medeleven via Instagram. „Delivio blijft voor ons altijd het lieve kind dat op zo’n jonge leeftijd al ontzettend professioneel was. Het is hartverscheurend dat zijn leven zo vroeg is beëindigd.”

Reacties uit de soapwereld

Niet alleen de productie, ook zijn voormalige collega’s reageren aangeslagen. Actrice Marly van der Velden (Nina Sanders in de serie) deelde het overlijdensbericht met een gebroken hart erbij. Everon Jackson Hooi, zijn soapvader, deelde het bericht eveneens.

Op sociale media stromen reacties binnen van kijkers die zich Delivio herinneren als een „stralende en talentvolle jongen”, en als een jonge acteur met een „warmte die door het scherm heen kwam”.

Reacties