Golden Earring-gitarist George Kooymans (77) overleden

Golden Earring-gitarist en -zanger George Kooymans is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn advocaat namens de band. Kooymans overleed in zijn vertrouwde thuisomgeving aan de gevolgen van de ziekte ALS.

In 1961 richtte Kooymans samen met zijn buurjongen Rinus Gerritsen de band The Tornados op. Later gingen ze verder als Golden Earrings, wat vervolgens veranderde in Golden Earring. Sinds 1970 zitten zanger Barry Hay en drummer Cesar Zuiderwijk bij de band en is de samenstelling onveranderd gebleven.

In die formatie maakte Golden Earring zijn grootste successen mee. Zo stond Radar Love (1973) niet alleen bovenaan de Nederlandse hitlijsten, maar ook in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Ook Twilight Zone (1982) en When the Lady Smiles (1983) leverden de rockers hoge noteringen in de hitlijsten op. Negen albums van de band behaalden de hoogste notering in de Nederlandse hitlijsten.

Afscheidsconcerten

Het nummer Radar Love stond ieder jaar in de NPO Radio Top 2000. De hoogste notering van het nummer was de zesde plaats in 2021.

Kooymans bracht solo ook albums uit: Jojo (1971) en Solo (1987). In 2022 bracht de gitarist een nieuw album uit met muzikant Frank Carillo. Een jaar later werd Kooymans benoemd tot ereburger van de Belgische gemeente Rijkevorsel. Kooymans maakte in 2021 bekend de spierziekte ALS te hebben en niet meer te kunnen optreden. De Haagse band gaf in 2019 een laatste show. In januari 2026 zouden er in Rotterdam Ahoy een reeks afscheidsconcerten van Golden Earring plaatsvinden. Het is onduidelijk of deze alsnog zullen doorgaan.

Het management en de leden van Golden Earring laten woensdag weten nog niet te willen reageren op het overlijden van Kooymans. Zanger en bandlid Barry Hay deelde via sociale media een foto van de overleden gitarist.

ANP

