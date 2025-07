Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Traditionele drankcontrole na de Zwarte Cross: ‘Niet schrikken, wel slikken’

’s Lands grootste festival Zwarte Cross zit er weer op en dat betekende voor de politie vanmorgen tijd voor de traditionele drankcontrole onder de duizenden die huiswaarts keerden. En dat bleek niet voor niets.

De Zwarte Cross kreeg dit jaar een recordaantal van 265.500 bezoekers door de poorten van het festivalterrein in Lichtenvoorde (waarom het zo populair is, lees je in dit Metro-artikel). In de Achterhoek werden ongeveer 2600 vertrekkende festivalgangers gecontroleerd. Tot diep in de nacht nog wat biertjes achterover tikken en dan de volgende dag achter het stuur stappen, is nog altijd geen goed idee. De alcohol zit dan nog in het bloed.

Zwarte Cross prachtig feest, beetje bitter einde

Voor 43 Zwarte Cross-gangers kende het vier dagen durende feest met muziek, stunts, cross, theater en kermis een wat bitter einde. Zij bleken onder invloed van alcohol achter het stuur te zitten en kregen daarvoor een bekeuring. Een video van de uittocht met blaastesten – ‘en ramptoeristen’ – zie je hierboven. „Niet echt schrikken, wel slikken”, zegt een jongeman die tegen de lamp reed. Voor hem gelukkig mocht een medepassagier nog wel rijden.

Twee van hen hadden mogelijk ook drugs in hun systeem, zo bleek uit een ‘indicatieve speekseltest’. Bloedonderzoek moet hierover uitsluitsel geven, aldus de politie. Van één bestuurder werd het rijbewijs afgenomen.

Ook alcoholcontroles tijdens Zwarte Cross zelf

De Zwarte Cross voert tijdens het festival ook zelf alcoholcontroles uit. Dat gebeurt bij deelnemers die zich hebben ingeschreven voor de cross-categorieën (al dan niet versierde motoren en auto’s). Na het blazen wordt besloten of je inderdaad de crossbaan op kunt.



Mensenmassa voor Orgel Joke

De Zwarte Cross werd van donderdag tot en met gisteren gehouden. Buitenlandse acts die stonden geprogrammeerd waren onder meer Skunk Anansie, Madness en Sugababes. Grote Nederlandse acts die onder meer te zien waren: Kensington, Davina Michelle, Chef’Special, Guus Meeuwis en Son Mieux. Misschien wel de grootste mensenmassa’s waren echter te zien bij Roxy Dekker, Normaal en Orgel Joke (Joke Meijer).

Orgel Joke, een dame op gerespecteerde leeftijd (76) die de mensen thuis tijdens corona vermaakte met liedjes en orgelspel, verving als headliner op de mainstage Goldband als zaterdagafsluiter.



De Haagse band cancelde het festival omdat het omstreden Amerikaanse bedrijf KKR de nieuwe eigenaar van het evenement is (dat geldt voor veel meer festivals). Typisch de Zwarte Cross om dan een headliner te vervangen door ‘de op één na meest geliefde oma van Nederland’ (na voormalig Zwarte Cross-directrice Tante Rikie). Orgel Joke trad niet alleen op, maar werd ondersteund door Frans Bauer, Mental Theo, Bökkers en Sven Versteeg.

