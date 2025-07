Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Douwe Bob heeft niet zoveel trek in koffie met Dilan Yeşilgöz

Zanger Douwe Bob ziet geen meerwaarde in het koffiedrinken met VVD-leider Dilan Yeşilgöz. Zijn management had eerder al via e-mail contact gezocht met de partijleider, met het verzoek haar uitlatingen op sociale media te nuanceren.

Dit gebeurde nadat zij de zanger op X had beschuldigd van „Jodenhaat”, omdat hij zondag had geweigerd op te treden bij het Joodse kindervoetbalevenement Jom Ha, op het terrein van AFC in Amsterdam. Afspraken die hij met de organisatie vooraf had gemaakt, dat er „geen religieuze of politieke statements” gemaakt zouden worden, werden volgens de zanger niet nagekomen vanwege de aanwezigheid van „zionistische posters en pamfletten”, zei hij zondag in de talkshow Renze (zie ook de video).

Yeşilgöz wilde Douwe Bob ‘in de ogen kijken’

Yeşilgöz stelde via X voor om met de zanger koffie te drinken, „zodat we elkaar in de ogen kunnen kijken en met elkaar kunnen delen waar de pijn zit”. Daarover laat het management aan persbureau ANP weten dat „dit voorstel om koffie te drinken haar reactie was, op ons bericht aan haar. Wij hebben dus de dialoog gezocht en niet zij. Het was ons initiatief. Nu doet ze alsof zij degene is die met ons wilde praten in plaats van andersom. Douwe Bob wil geen koffie, maar excuses”.

Het management laat verder weten dat het „niet wil dat deze kwestie langer duurt”, gezien de impact van de berichten op X. Douwe Bob vertelde zondagavond bij Renze dat hij „met de dood is bedreigd”.

ANP

