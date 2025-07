Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Coldplay waarschuwt publiek na ‘kisscam-affaire’: ‘Jullie komen op het grote scherm’

Na het eerdere drama rondom overspelende collega’s die wereldwijd viraal gingen tijdens een Coldplay-concert, heeft zanger Chris Martin zaterdagavond het publiek gewaarschuwd: kijk niet gek op als je ineens levensgroot op het scherm verschijnt.

Tijdens het optreden sprak Martin het publiek toe terwijl hij gitaar speelde. Op beelden die op sociale media circuleren, is te zien hoe hij met een glimlach zegt: „We willen graag hallo zeggen tegen een aantal van jullie in het publiek. We gaan dat doen door onze camera’s te gebruiken en jullie op het grote scherm te laten zien.” Het publiek reageert enthousiast en barst uit in gejuich.



Knipoog naar een week geleden

De waarschuwing lijkt een knipoog naar het incident van een week eerder. Toen verschenen Andy Byron, topman bij het Amerikaanse techbedrijf Astronomer, en zijn collega Kristin Cabot plotseling op het scherm. Het duo stond dicht tegen elkaar aan, maar dook snel weg toen ze doorhadden dat ze gefilmd werden. Online werd de video opgepikt en al snel kreeg het fragment de bijnaam Coldplaygate of de ‘kisscam-affaire’.

Chris Martin merkte het moment ook op, vanaf het podium, en maakte er ter plekke een luchtige grap over: „Of ze hebben een affaire, of ze zijn gewoon erg verlegen.” De beelden zijn inmiddels meer dan 20 miljoen keer bekeken.

Baan kwijt door viral video tijdens Coldplay

Voor Byron bleef het uitstapje naar het Coldplay-concert niet zonder gevolgen: hij stapte nog voor het weekend op als topman van het bedrijf. Zijn werkgever Astronomer liet in een verklaring weten: „Zoals eerder vermeld, zet Astronomer zich in voor de waarden en cultuur die ons sinds onze oprichting hebben geleid. Van onze leiders wordt verwacht dat ze de norm stellen op het gebied van zowel gedrag als verantwoording, en onlangs werd niet aan die norm voldaan.”

De HR-manager met wie hij op beeld tijdens de Coldplay-show stond, Cabot, is voorlopig op non-actief gesteld. Het bedrijf liet weten dat er intern al eerder een onderzoek liep naar de verhouding tussen de twee leidinggevenden.

In een verklaring bood Byron vrij snel na het viraal gaan van de video zijn excuses aan voor de situatie tijdens Coldplay. „Mijn gedrag was onverantwoord en heeft mensen gekwetst die ik liefheb. Ik neem volledige verantwoordelijkheid”, schreef hij. „Ik vraag iedereen om mijn gezin in deze moeilijke tijd met rust te laten.”

