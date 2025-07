Deel dit artikel: Share App Mail Pin

CEO stapt op na viral ‘kiss cam’-moment met collega tijdens Coldplay-concert

Een onschuldig ogend moment tijdens een concert van Coldplay heeft grote gevolgen gehad voor Andy Byron, CEO van het Amerikaanse techbedrijf Astronomer. Tijdens de show werd hij op het grote scherm gezet terwijl hij innig werd gefilmd met een vrouwelijke collega.

De beelden gingen viraal, waarna Byron dit weekend besloot te vertrekken als topman van het bedrijf.

Affaire in beeld tijdens Coldplay

Het incident gebeurde in het Gillette Stadium in de buurt van Boston. Tijdens het concert werden stelletjes in beeld gebracht via de bekende ‘kiss cam’. Eén shot toonde Byron en zijn collega Kristin Cabot, zichtbaar intiem met elkaar. Coldplay-zanger Chris Martin maakte er vanaf het podium nog een grap over: „Of ze hebben een affaire, of ze zijn heel verlegen.”

Dat eerste bleek dichter bij de waarheid te liggen. De twee probeerden snel uit beeld te verdwijnen, maar het moment was al vastgelegd en ging binnen korte tijd het internet over. Op sociale media werd al snel ontdekt dat de man op beeld CEO is van een bekend AI-bedrijf én dat hij getrouwd is.

HR-manager op non-actief, CEO vertrekt

Niet veel later volgde de bevestiging: Byron trad af als CEO van Astronomer, en de HR-manager met wie hij op beeld tijdens de Coldplay-show stond, Cabot, is voorlopig op non-actief gesteld. Het bedrijf liet weten dat er intern al eerder een onderzoek liep naar de verhouding tussen de twee leidinggevenden.

In een verklaring biedt Byron zijn excuses aan voor de situatie tijdens Coldplay. „Mijn gedrag was onverantwoord en heeft mensen gekwetst die ik liefheb. Ik neem volledige verantwoordelijkheid”, schrijft hij. „Ik vraag iedereen om mijn gezin in deze moeilijke tijd met rust te laten.”



As stated previously, Astronomer is committed to the values and culture that have guided us since our founding. Our leaders are expected to set the standard in both conduct and accountability, and recently, that standard was not met. Andy Byron has tendered his resignation, and… pic.twitter.com/aTTUhnnyVz — Astronomer (@astronomerio) July 19, 2025

Eerde reageerde Byron ook al op het incident. Hij liet weten: „Laat ik beginnen met mijn excuses aan te bieden aan mijn familie, mijn vrouw en onze fantastische medewerkers. Mijn gedrag is onvergeeflijk en de schaamte die ik ontvang, is terecht.” Andy zegt ‘na te denken over zijn toekomst’ en hoopt dat de privacy van zijn familie wordt gerespecteerd. Hij eindigt zijn statement met een ‘grapje’. „Ik heb geprobeerd mijn daden te verbergen, maar de waarheid is eindelijk onthuld. Ik ben een Coldplay-fan. En niet alleen van de eerste twee albums. Ik vind de recente nummers ook leuk.”

Privéleven onder druk na Coldplay

Byron zijn vrouw, Megan Kerrigan Byron, verwijderde na het incident haar achternaam van sociale media en zette kort daarna haar volledige profiel offline. Ook Byron zelf haalde zijn LinkedIn-pagina offline en is sindsdien niet meer publiekelijk verschenen.

Kristin Cabot werkt sinds eind 2024 bij Astronomer. In een interne blogpost prees Byron haar destijds nog vanwege haar leiderschap en kennis van HR-zaken. Voor zover bekend is Kristin niet getrouwd en heeft zij ook geen relatie.

Machtsverhoudingen op de werkvloer

De affaire roept vragen op over machtsverhoudingen op de werkvloer. Niet alleen omdat het om een CEO en een HR-manager gaat, maar ook omdat het vertrouwen binnen het bedrijf mogelijk geschaad is. Zeker in de techsector, waar steeds meer aandacht is voor veilig werken en sociale veiligheid, zorgen dit soort situaties voor veel interne onrust.

