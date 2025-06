Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Suzan & Freek emotioneel tijdens eerste optreden sinds bekendmaking ziekte: ‘Concert at SEA, tot volgend jaar’

Suzan & Freek waren gisteravond zichtbaar geëmotioneerd toen zij het podium van Concert at SEA opliepen. Het stel gaf daar hun eerste optreden sinds ze eind mei bekendmaakten dat Freek Rikkerink uitgezaaide longkanker heeft en niet meer beter wordt. Het eerste lied dat Suzan & Freek zongen, was Dromen In Kleur. De 32-jarige Rikkerink deelde dat hij zich „fysiek goed” voelt.

Het duo kwam hand in hand het podium oplopen onder luid applaus van duizenden aanwezige fans. Suzan Stortelder en Rikkerink knuffelden elkaar en pinkten tranen weg. Ook in het publiek waren mensen zichtbaar ontroerd, evenals mensen online.

„Super om zo door te kunnen pakken”, schrijft een iemand. Een ander voegt toe: Heel, heel, heel knap dat je dit kunt nu!”



Super om zo door te kunnen pakken 💪🏼 #concertatsea #suzanfreek pic.twitter.com/Cu6LH27nqj — ĦȺns ɇn nɨɇŧ Ⱥnđɇɍs (@hansnietanders) June 27, 2025



Eigenlijk helemaal geen fan van Suzan en Freek maar met een brok in mijn keel aan het luisteren via @NPORadio2 naar #concertatsea Heel, heel, heel knap dat je dit kunt nu! #suzanenfreek Zondag gaan we bij #scwoezik met Scoren voor #KWF voor een heel mooi bedrag! — Hans De Beun (@beun_hans) June 27, 2025



Het was emotioneel maar ook zoveel positieve energie bij Suzan & Freek,❤️ — jeroen (@jeroen_12) June 27, 2025



Suzan en Freek, wauw diep respect❤️ Veel traantjes gelaten bij het kijken, maar ook zo genoten van jullie samen te zien op tv! — Esther (@estherbruijnen) June 27, 2025



Dank Dank Dank aan @NPORadio2 voor de livestream bij Suzan en Freek! Prachtig dat thuisblijvers dit ook mee konden maken ❤#CAS #Concertatsea — Jos Eising (@JosEising) June 27, 2025



Zo dankbaar voor jullie livestream !!! @NPORadio2 Wat was dat een prachtig concert, echt wauw. Zoveel respect voor Suzan en Freek 🫶🏼 — Vanessa (@vanessjex) June 27, 2025



al heel wat traantjes gelaten tijdens suzan & freek, zoveel liefde voor hun 🥹 — kels (@kelsversion) June 27, 2025



Niet droog gehouden net met Suzan een Freek! ❤️ — Stefan ⭐️⭐️⭐️ (@Steffmeister85) June 27, 2025

Suzan & Freek hervatten optredens

Twee weken geleden maakten Suzan & Freek bekend hun optredens te hervatten, ondanks de ziekte van Rikkerink. Die keuze werd „in goed overleg” met de arts gemaakt. Eerder hadden zij nog besloten te stoppen met optreden.

Het stel maakte eind mei, tegelijkertijd met het nieuws over de ziekte van Rikkerink, ook bekend een kindje te verwachten. Zij krijgen samen een zoontje.

‘Moeilijkste fase uit ons leven’

Voor Suzan & Freek voelde het „onwerkelijk” om op te treden op Concert at SEA. „De kleine spruit in Suus haar buik, daar halen we op dit moment al onze hoop en kracht uit”, vertelde Rikkerink na het eerste lied aan de duizenden toeschouwers. „Ik hoef niemand uit te leggen hoe moeilijk deze periode is. Wij gaan door de moeilijkste fase uit ons leven.”

Aan het einde van het optreden zei Rikkerink niet in de toekomst te kunnen kijken. „Maar ik zeg bij dezen alvast: Concert at SEA, tot volgend jaar!” Daarop begon het publiek heel hard te juichen voor het duo.

