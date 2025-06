Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Robbie Williams wandelt door Amsterdam en vraagt lukraak: ‘Wil je een selfie met mij?’

Robbie Williams treedt vanavond op in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Gisteren bracht hij het stadion ook al in vervoering, maar dit weekend deed hij nog meer. Hij zorgde bij een aantal mensen in de hoofdstad voor een grote verrassing.

Als Amsterdam zaterdag met het vieren van het 750-jarig bestaan op snelweg A10 nog niet genoeg drukte had gehad, ging het feest zondag gewoon weer verder. Maar dan op een plek waar dat vaker gebeurt: de Johan Cruijff ArenA. Robbie Williams kwam weer eens langs met vooral een lange reeks aan hits. Davina Michelle stond in het voorprogramma, iets wat zij bij de 51-jarige Britse zanger vaker heeft gedaan. De twee zongen alleen nu ook een nummer samen tijdens de Williams-show, Relight My Fire.



Robbie Williams wil op de foto

Robbie Williams was zaterdag al in Amsterdam. Hij besloot eens lekker aan de wandel te gaan, terwijl die dag 200.000 mensen op de A10 stonden te dansen. Hij deed dat met zijn vrouw Ayda Field. „Wat is het plan, Williams?”, vroeg zij haar man. Robbie Williams: „Nou, het plan is om de camera op mij te richten. Ik ga mensen vragen of ze met me op de foto willen.” Field: „En ik ga dat filmen?”

Over in beeld zijn gesproken: kijk eens naar deze Canadees, gisteravond tijdens het concert.



got to speak to my childhood hero @robbiewilliams in front of 70,000 people in amsterdam tonight 🥹 pic.twitter.com/WhZz77U9lC — rhys ⦵ *✧ ♡ ❍ ∞ (@rhyslp_) June 23, 2025

Niet herkend

Als je de video bovenaan bekijkt, is het bijna grappig (of bijzonder) om te zien dat er bij enkele wandelaars in centrum Amsterdam geen enkele blik van herkenning is. Al is hij nog steeds bij velen populair, dit selfie-ideetje had hij in zijn Take That-tijd niet moeten proberen (al bestond het fenomeen selfie toen nog niet). Ook Robbie Williams wordt langzamerhand wat ouder natuurlijk…

Vragen om met iemand op de foto te mogen is voor de artiest niet nieuw. Hij vroeg het eerder aan de Nederlandse voetballer Ruud van Nistelrooij, als dank voor al zijn doelpunten in z’n tijd bij Manchester United.



Storyline: I am f*cking #robbiewilliams, I am the King Of Entertainment. I’ve had my mental issues, but I did it my f*cking way. I’m loving #angels instead! pic.twitter.com/dibdOKhD3J — Marcel Kalmeijer (@MarcelKalmeijer) June 22, 2025

