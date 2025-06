Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Populair zijn door te doen alsof je de beste vriend was van iemand die zelfmoord pleegde

Iets vreselijks aangrijpen voor je eigen gewin, een zelfmoord van een schoolgenoot voor je eigen populariteit. Zo zwartwit is het uiteindelijk allemaal niet, maar het is wel een formidabel uitgangspunt voor een heftig musicalverhaal, Dear Evan Hansen in dit geval. Metro kan iedereen die maar een beetje van theater houdt tippen: gaat dat zien.

Dear Evan Hansen is – we zien het niet altijd – een musical met een actueel verhaal. Eenzaamheid, sociale (media)druk, onzekerheid, het verlangen om gezien te worden, ouders die geen idee hebben wat hun kroost (online) uitspookt, een jong persoon die uit het leven stapt: het zit er allemaal in. En dat is verfrissend en goed.

Binnenkort keren onder meer Hairspray en We Will Rock You in de theaters terug. Die musicals zijn echt wel prima en zullen gerust volle zalen trekken, maar iets actueels brengen én wat we in Nederland niet eerder zagen, dat valt te prijzen. Medialane van Iris van den Ende (producent met Miel Gouda) durft dat tenminste aan, zoals ze dat met Malle Babbe over Rob de Nijs ook al deden.

Dear Evan Hansen bejubeld in New York en Londen

Metro bezocht de première van Dear Evan Hansen gisteravond in DeLaMar in Amsterdam. De musical werd in 2015 gemaakt door Benj Pasek en Justin Paul, die samen ook al verantwoordelijk waren voor de succesnummers Lala Land en The Greatest Showman. Dear Evan Hansen werd alleen maar bedolven onder complimenten op Broadway in New York en West End in Londen en nu kunnen we de titel in een Nederlandstalige versie ook in onze theaters zien. Online haalden de nummers uit de musical inmiddels meer dan 1 miljard streams. Het is bijna bijzonder dat de gelijknamige film in 2021 een wat minder groot succes was.

Evan Hansen is een jongen die totaal niet gezien wordt, nul vrienden heeft en al bang is om zweethanden te krijgen als hij contact zou wíllen maken. Twee keer komt hij onbedoeld wel in contact met de wat vreemde snoeshaan Connor Murphy, die niet veel later zelfmoord pleegt. In eerste instantie kan Evan er niets aan doen dat hij als enige beste vriend van die Connor wordt gezien, maar uiteindelijk buit hij dat helemaal uit en/of gaat hij daar zelf in geloven. Evan Hansen wordt opeens razendpopulair, ook op sociale media. Hij krijgt zelfs een meisje, Zoë. Dit zusje van Connor haatte haar broer eigenlijk, want door hem voelde zij zichzelf nooit gezien. Maar ja, uiteindelijk gaat dat plotselinge geluk voor Evan Hansen natuurlijk helemaal mis.

Bekende gezichten en jonge honden

Goed verhaal dus. Heftig ook, maar gelukkig zit er in Dear Evan Hansen genoeg humor om een lekkere theateravond te hebben. Een hele lekkere avond in dit geval. Daarvoor heb je een uitstekende cast nodig en dat is nogal goed gelukt. Marlijn Weerdenburg en Cystine Carreon zijn als moeders van Evan en Connor de bekende gezichten van de groep. Carreon deelt haar rol met Nyncke Beekhuyzen, die je momenteel ook op Netflix in Voetbalouders kunt zien. Verder draagt een groep – met alle respect – jonge honden deze voorstelling. Sowieso leuk natuurlijk, maar wat zijn ze goed.

Hoofdrolspeler Ward van Klinken (wiens tweelingbroer Mats in Soldaat van Oranje te zien is), slaat werkelijk alles. Hij komt nog maar net van de opleiding muziektheater aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Tijdens zijn ‘school’ was hij in De Mol en De Paradijsvogel te zien en verder trad hij op in de Elfteling. Nu wordt Van Klinken, onervaren als hij is, voor de leeuwen gegooid in Dear Evan Hansen en blijkt een ‘belachelijk groot’ talent. Hij heeft een bak tekst uit zijn hoofd moeten leren om U tegen te zeggen en dat ratelt hij soms in wereldrecordsnelheid op.

Publiek overdonderd

Ook Lisa Schol als de eerder genoemde Zoë gaan we nog veel vaker terugzien. Maar eigenlijk bewees zij zich al in MELK, waarvoor zij een paar maanden geleden de Musical Award voor aanstormend talent in de wacht sleepte. In Dear Evan Hansen is alles van Lisa Schol raak en aan haar stralende gezicht tijdens het slotapplaus te zien, is zij helemaal op haar plek. Of beter gezegd: tijdens de ovatie. Premièrepubliek is altijd razendenthousiast – soms niet helemaal terecht – maar Metro heeft genoeg premières bijgewoond om te kunnen horen dat dit publiek in Amsterdam overdonderd was.

Hebben we hiermee genoeg veren in musical-achtersten gestoken? Nee hoor. Nog eentje voor de muziek: gewoon pop, heel vaak meerstemmig en helemaal van deze tijd. Tot slot mag er ook een veer naar vertaler Danny Westerweel. Die komt met dingen als ‘Als je keihard uit een boom valt en je voelt je vingers niet, is het dan wel echt gebeurd, als niemand je daar ziet. In m’n eentje staar ik door het raam. Komt er ooit een dag dat ik me niet meer schaam? Want ik tik tik tik maar op het glas, zwaaiend tot het pijn doet. Ik wil weg weg weg van wie ik was, zwaaiend tot het pijn doet’. Kijk, daar heb je prijzen voor.

Ga gewoon naar Dear Evan Hansen kijken

Ga gewoon kijken, willen we op deze plaats maar zeggen. Is het niet te treurig allemaal, zo’n jongen die een zelfmoord aangrijpt voor z’n eigen populariteit? Zonder nadenken zou je misschien ‘ja’ antwoorden. Als je Dear Evan Hansen hebt gezien, zul je je ook kunnen afvragen: wat zou ik hebben gedaan als helemaal niemand je vriend of vriendin wil zijn? Als iedereen je continu alleen maar straal voorbij loopt, alsof je eigenlijk helemaal niet bestaat?

Beoordeling uit 5: 4,5

Dear Evan Hansen is de komende tijd in grote theaters door het hele land te zien: Amsterdam, Breda, Rotterdam, Alkmaar, Sittard, Leeuwarden, Utrecht, Eindhoven, Haarlem, Apeldoorn, Groningen en Enschede.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

Reacties