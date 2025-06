Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Douwe Bob ontvangt doodsbedreigingen na weigeren optreden bij Joods evenement

Zanger Douwe Bob zegt met de dood te zijn bedreigd, nadat hij gisteren besloot niet op te treden bij een Joods voetbalevenement voor kinderen in Amsterdam. Dat vertelde hij gisteravond bij talkshow Renze.

De aanleiding was de aanwezigheid van pro-Israëlische posters en pamfletten op het terrein van voetbalclub AFC.

‘Zionistische uitingen’

„Ik kwam daar aan en werd meteen geconfronteerd met zionistische uitingen”, aldus de 32-jarige artiest. „Dit zou een kinderfeestje zijn, geen politiek evenement. Daarom ben ik weggegaan.”

Volgens Douwe Bob was van tevoren afgesproken dat het feest vrij zou blijven van religieuze of politieke statements. „Ik hield me aan die afspraak. Zij niet. En nu moet ik mezelf verdedigen tegen beschuldigingen van antisemitisme.”

Dilan Yesilgöz reageert op ophef Douwe Bob

VVD-leider Dilan Yesilgöz reageerde gisteren op X op de situatie rondom Douwe Bob. „Kinderen wordt een optreden geweigerd om wie ze zijn: Joods. Zó gewoon is Jodenhaat geworden”, schreef Yesilgöz. Een uitspraak die Douwe Bob allesbehalve kan waarderen: „Door zulke uitspraken word ik nu dus bedreigd.”



Tachtig jaar na “Dit nooit weer” gebeurt het weer. Dagelijks. In Amsterdam. Kinderen wordt een optreden geweigerd om wie ze zijn: Joods. Het zal het nieuws niet eens halen. Zó gewoon is Jodenhaat geworden. Pure haat, in het volle zicht. https://t.co/TxemNPtG0M — Dilan Yesilgöz – Zegerius (@DilanYesilgoz) June 29, 2025

Yesilgöz zou volgens hem „niet goed naar het filmpje hebben gekeken”. De kritiek raakt hem, juist omdat hij zich eerder publiekelijk uitsprak tegen antisemitisme. In 2024 trad hij nog op bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum.

Toch wil hij het gemiste optreden graag goedmaken. „Ik nodig die kinderen uit bij mij thuis, dan zing ik alsnog voor ze. Dit gaat niet om hen, dit gaat om afspraken die niet zijn nagekomen. Ik heb m’n hart gevolgd, en ik sta achter mijn keuze.”

Reacties