De week van Vajèn: één jaar Frozen-feest, naar getrainde lijven kijken op de set en… verhuizen

Vajèn van den Bosch straalt avond aan avond als prinses Elsa in de populaire musical Frozen en dat leverde haar zelfs een felbegeerde Musical Award beste vrouwelijke hoofdrol op. Deze week vierde Frozen het feit dat de titel in Scheveningen precies een jaar volle zalen trekt. Maar is dat het enige wat de in Ooijen geboren Vajèn doet?

Nee, natuurlijk niet. Daarom geeft Vajèn, die ook op tv en op het grote witte doek acteert, een kijkje in haar leven in de Metro-rubriek ‘De week van’. Radio-dj Barry Paf en Janice Blok waren ophartig over hun leven in de vorige afleveringen. Wat deed Vajèn van den Bosch allemaal, vanaf afgelopen zaterdag tot en met vandaag?

Even voorstellen

Naam en leeftijd: Vajèn van den Bosch (27)

Beroep: zangeres/actrice in musicals als Frozen, Les Misérables, Wicked en On Your Feet! Was te zien in de film Hart Beat en binnenkort in Onze Jongens 3 en op tv in The Voice Kids, Nieuwe Tijden, De Spa en onlangs nog als Maria Magdalena in The Passion en The Passion Hemelvaart.

Woont in: Amsterdam (tot vandaag in ieder geval, waarover later meer)

Momenteel te zien in: Frozen in het AFAS Circustheater in Scheveningen (Metro’s recensie daarvan lees je hier).

De week van Vajèn van den Bosch

Zaterdag 7 juni

In het weekend spelen we altijd twee shows van Frozen op een dag, dus vandaag staat er een zogenaamde ‘double show day‘ op de planning. Dat zijn best pittige dagen, maar ik vind ze ook altijd heel erg gezellig. Omdat je zoveel tijd met elkaar doorbrengt, word je als cast en crew ook heel close. We hebben het heel leuk met alle collega’s onderling en dat is ontzettend fijn. Vandaag staan we in het theater ook stil bij het feit dat we al een jaar lang in deze fantastische voorstelling mogen spelen. Dat doen we in het zogenaamde ’10-voortje’, het moment 10 minuten voor aanvang van de voorstelling waarin we allemaal even samen komen.

Ook tijdens het diner tussen de twee voorstellingen is ons jubileum het onderwerp van gesprek. We halen met elkaar de leukste herinneringen op van het afgelopen jaar, bizar hoe snel te tijd gaat. Het voelt als gisteren dat we met elkaar die prachtige première beleefden. Mensen vragen weleens: je speelt iedere dag dezelfde voorstelling, gaat dat nooit vervelen?

Het antwoord: nooit. Iedere dag is anders, je voelt je anders, het publiek is anders, je speelt met andere collega’s en dat houdt de voorstelling ook fris. Vandaag speel ik de eerste voorstelling bijvoorbeeld met Nienke Latten als mijn zusje Anna en tijdens de tweede voorstelling speelt Dana van der Geer mijn zus. Dat houdt je scherp en het maakt dat je andere nuances kunt aanbrengen. Dat vind ik heerlijk, ik ben nog nooit met tegenzin naar mijn werk gegaan. Dat ik dit überhaupt mijn werk mag noemen, vind ik een voorrecht!

Zondag 8 juni, Vajèn in vroege Frozen en Make a Wish

Ook vandaag spelen we twee voorstellingen van Frozen, eentje om 12.00 uur en één om 16.30 uur. Zeker de voorstelling van 12.00 uur is voor ons theaterdieren en avondmensen altijd wel even een dingetje. Maar als we eenmaal weer in het theater staan, dan verbindt zo’n vroege ochtend ons ook enorm. We lunchen eigenlijk altijd samen, dus dat is een goed begin van de dag. Vandaag speel ik beide voorstellingen samen met Nienke, mijn lieve theaterzusje, met wie ik in het afgelopen jaar ook persoonlijk heel close ben geworden.

Na de eerste voorstelling heb ik een meet & greet voor stichting Make a Wish. Ik vind het heel bijzonder om deze dappere kinderen te mogen ontmoeten en om te zien wat voor een magische uitwerking Elsa op kinderen heeft. Hoewel ik haar al een jaar lang gestalte mag geven, blijft haar magie ook mij betoveren. Ik weet nog heel goed dat onze regisseur tijdens een van de eerste repetities tegen me zei: „Ieder meisje wil stiekem Elsa zijn, en jij bent het! Jij mag aan het publiek laten zien hoe het écht is om Elsa te zijn.” Ik sta letterlijk in een meisjesdroom en zo voelt het ook.

Elsa is natuurlijk een van de beroemdste Disney karakters en haar aantrekkingskracht op jong en oud is heel bijzonder. Iedere voorstelling zitten er tientallen meisjes in Elsa-jurken in de zaal, maar ook volwassenen worden zichtbaar geraakt door Elsa’s zoektocht naar zichzelf. Natuurlijk is die geweldige blauwe ice-dress met tienduizenden kristallen waanzinnig om te mogen dragen, je voelt je dan niets minder dan een prinses.

Kwetsbare Elsa

Maar de echte magie van Elsa zit voor mij niet in haar buitenkant, maar juist in wat er in haar binnenwereld gebeurt. Ze lijkt heel gereserveerd, maar daaronder zitten zoveel herkenbare en kwetsbare emoties. De grootste uitdaging voor mij is om het publiek die kwetsbare kant van Elsa te laten zien. Hoewel Elsa weinig van haar binnenwereld toont, wil ik toch dat het publiek Elsa begrijpt, haar angst en liefde voelt en sympathie voor haar kan opbrengen. Als ik dat na een voorstelling terug hoor in de reacties van het publiek, dan is dat het mooiste compliment wat ik kan krijgen.

Het afscheid van alle fijne collega’s voor en achter de schermen vind ik toch altijd even lastig.

Maandag 9 juni, leuk werk in ‘mijn weekend’

Maandag en dinsdag zijn voor mij in principe mijn weekend, omdat we dan geen voorstellingen spelen bij Frozen. Toch ben ik vandaag niet vrij, want ik heb mijn allerlaatste draaidag voor de nieuwe bioscoopfilm Onze Jongens 3, waarin ik de rol van Daphne mag spelen. Ik vind het een groot feest om na zeven jaar weer op set te staan, maar deze film is al helemaal geen straf. Mijn mannelijke tegenspelers hebben zich maandenlang letterlijk in het zweet gewerkt voor deze titel en ik mag nu al weken naar al die afgetrainde lijven kijken, haha! Ik heb echt een toptijd gehad, dus het afscheid van alle fijne collega’s voor en achter de schermen vind ik toch altijd even lastig. Na mijn laatste scène krijg ik prachtige bloemen van onze regisseur Aram, ontzettend lief. Hij gaat zich nu op de montage storten en ik kan niet wachten om het eindresultaat te zien, 16 oktober in de bioscoop.



Dinsdag 10 juni, Vajèn heeft (geen) nieuws

Waar de ene deur dicht gaat, gaat een andere open… Ook vandaag geen vrije dag voor mij, want ik heb vandaag de allereerste scriptlezing van een fantastisch nieuw project. Zo spannend! Dit is eigenlijk een hele flauwe teaser, want ik mag er nog helemaal NIETS over zeggen. Behalve dat ik er ontzettend veel zin in heb en niet kan wachten tot we echt gaan beginnen.

’s Avonds komt er gezellig een vriendinnetje eten. Ik vind het heerlijk om veel tijd door te brengen met mijn vrienden, maar dat is in ons vak best lastig. Wij werken natuurlijk vaak op momenten waarop anderen vrij zijn: ’s avonds en in het weekend. Dat vind ik misschien wel de minst leuke kant van dit vak. De verjaardagen en feestjes die ik heb moeten missen, zijn inmiddels ontelbaar. Dus op de momenten dat ik wél vrij ben probeer ik altijd quality time met mijn vrienden te plannen.

Woensdag 11 juni, ‘double show day’

Op woensdag begint voor ons een nieuwe week Frozen. We beginnen de week meteen goed met wederom een ‘double show day‘. Voor mij begint de dag nog iets eerder, want ik heb voor het eerst repetities met mijn nieuwe collega Sanne den Besten. Zij neemt de rol van Elsa’s zusje Anna binnenkort over van mijn lieve toneelzus Nienke. Nienke gaat ons verlaten omdat ze een mooie hoofdrol gaat spelen in een nieuwe musical in Oostenrijk. Ik vind het geweldig voor Nienke dat ze die kans krijgt, maar ik ga haar straks wel ongelofelijk missen.

Op 13 juli speelt ze haar laatste voorstelling bij Frozen en ik weet nu al dat dat huilen geblazen gaat worden. Daar moet ik nu nog even niet aan denken. De komende weken ga ik nog even extra hard genieten van alle voorstellingen met Nien, maar na deze eerste repetitie met Sanne weet ik zéker dat zij een geweldige Anna zal zijn en dat ik er met haar een nieuwe zus bij krijg.

Vajèn van den Bosch viert één jaar Frozen

Donderdag 12 juni

Ik ben alweer vroeg in Scheveningen, want vandaag vieren we ons één-jarig jubileum met een speciale lunch met pers op het toneel van het Circustheater. Ook wordt Sanne vandaag officieel aangekondigd als nieuwe Anna en daarom zing ik samen met haar voor het eerst het nummer Jou Verliezen uit de musical. Als ik aankom in het theater ga ik eerst even door de wasstraat: mijn vaste styliste Kelly Huijsman heeft waanzinnige outfits voor ons geregeld (she’s the best!) en we worden prachtig opgemaakt door Marloes Bovelander. Daarna doen Sanne en ik nog even een soundcheck op het toneel en dan is het show- én lunch-time.

Na de lunch ga ik lekker even met Nienke naar het strand, want wat is het een prachtige dag vandaag. Op dit soort dagen is het zo’n feest om in Scheveningen te spelen. De zomermaanden vind ik hier altijd het leukst, omdat er hier dan echt een vakantiegevoel heerst. Na een paar uurtjes genieten in de zon, rollen we zo het theater weer in om de voorstelling van vanavond te spelen.

Vrijdag 13 juni, Vajèn gaat verhuizen

New beginnings, want vandaag ga ik verhuizen! Ik was helemaal niet op zoek naar een nieuw stekje, maar ik ben stiekem helemaal verslaafd aan Funda en heb onlangs mijn blik laten vallen op een PAREL van een huis. Samen met mijn moeder ben ik het huis gaan bezichtigen en ik was op slag verliefd… Het moest blijkbaar zo zijn, want voor ik het goed en wel in de gaten stond ik met de sleutels in mijn handen.

Echt geweldig, maar toen moest er wél ineens verhuisd worden. Dus tussen het spelen in Frozen en het draaien van de nieuwe film Onze Jongens 3 door, heb ik mijn boeltje in Amsterdam ingepakt en vandaag verhuis ik dan echt naar mijn nieuwe droomhuis in de buurt van de hoofdstad. Het was nogal een projectje om tussen alle bedrijven door ook nog eens te verhuizen, maar gelukkig heb ik zoveel fijne hulp gehad van mijn lieve ouders. Zij stonden echt dag en nacht voor me klaar de afgelopen weken en daar ben ik ze ontzettend dankbaar voor!

