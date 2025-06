Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De week van Hans Klok: vlammen in Ede, eten met Rachel Hazes en een geheime meeting

Hans Klok laat zijn publiek tot en met begin oktober in totale verbazing achter tijdens zijn tournee Hans Klok & Friends. Waar hij ooit furore maakte in Las Vegas, trekt de illusionist nu gewoon weer blij ons land door met een grote circustent. De achterliggende dagen en komend weekend was en is de tour in Ede. Wat doet de wereldberoemde geboren Purmerender eigenlijk tijdens een hele week? Toch niet alleen ’toveren’?

Nee, dat niet (al scheelt het niet veel…). Daarom vroegen we Hans Klok een kijkje in zijn leven te geven in de Metro-rubriek ‘De week van’. Onder meer Janice Blok en Vajèn van den Bosch waren in vorige afleveringen al openhartig over hun leven. Wat deed Hans Klok allemaal, vanaf afgelopen zaterdag tot en met vandaag?

Met grootse woorden, zoals hij ook bekendstaat qua gebaren op het podium, zegt de man van de magie eerst: „Wat een magische week ligt er achter ons in het Mauritspark in Ede, waar ik met Hans Klok & Friends de tenten heb opgeslagen. Midden in een verzengend hete week – waarin zelfs de duiven hun vleugels lieten hangen – stond ik met de Diva’s of Magic avond na avond op het podium om het publiek mee te slepen in onze wereld van illusie, schoonheid en spektakel.”

Even voorstellen

Naam en leeftijd: Hans Klok (56)

Beroep: illusionist, met als bijnaam The Fastest Magician in the World

Woont in: Bloemendaal

Jeugd: kreeg op z’n 10e verjaardag een goocheldoos, was twee jaar later Nederlands jeugdkampioen goochelen en op z’n 14e al Europees jeugdkampioen

Momenteel te zien in: circustent-tour Hans Klok & Friends (tot en met 5 oktober). Hieronder zie je ook die ‘vrienden’.

De week van Hans Klok

Zaterdag 21 juni, vlammen in de tent

Hans Klok: „De zon brandde genadeloos, maar dat weerhield ons niet van twee zinderende voorstellingen in onze iconische circustent. In een ambiance vol glitter, rook en verwondering gaven we alles wat we hadden. Het publiek in Ede? Geweldig. Ondanks de hitte zaten ze op het puntje van hun stoel. Op de foto zie je Jenily Wagemakers, mijzelf, Zarina Potapova en Ambra Fagini. Alle vier magische zielen, klaar voor showtime.”

Zondag 22 juni, magie zweet niet

„Twee shows op zondag, en ja… nog steeds bloedheet. Maar als het doek opgaat en de muziek begint, voelen we niets anders dan pure adrenaline. Tussen de shows door is er tijd voor een snelle maaltijd en een lach met de cast. Hieronder zie je twee van mijn Divas Of Magic in actie. Zarina Potapova, mijn muze al bijna dertig jaar lang – van Las Vegas tot Leeuwarden – en Jenily Wagemakers, een vaste kracht aan mijn zijde sinds 2009. Zonder hen geen magie, zonder hen geen Friends.”

Even mens zijn in plaats van illusionist.

Maandag 23 juni, een adempauze met vrienden

„Eindelijk een dagje vrij! Even geen rookmachines en verdwijntrucs. ’s Avonds lekker gegeten met Rachel Hazes en Theo, de broer van André. Veel gelachen, herinneringen opgehaald en vooral: even mens zijn in plaats van illusionist.”

Rust in de tent voor Hans Klok

Dinsdag 24 juni, thuisbasis en trouwe viervoeters

„Terug in mijn eigen woonkamer, op de bank met mijn huisdieren: Ace (de stoere kater), Shadow (de mysterieuze zwarte kat) en natuurlijk Chaplin, mijn hond. Die laatste is vernoemd naar Charlie Chaplin, de grootste showman ooit. Even een moment van rust in alle hectiek.”

Woensdag 25 juni, glitter, naald en draad

„Een belangrijke dag voor een showman: de doorpas. Die heb ik bij mijn vaste kostuumontwerper Tycho Boeker. Tycho en ik werken al meer dan dertig jaar samen. Hij kent mijn lijf (en mijn trucs) beter dan wie dan ook. Van pailletten tot capes, hij zorgt dat ik er elke avond uitzie als een tovenaar op een catwalk. Ook nog even in Ede geweest om voor Metro’s ‘De week van’ een video op te nemen die je bovenaan dit artikel kunt zien.”

Donderdag 26 juni, topgeheim van Hans Klok

„Op een geheime locatie vond een zeer geheime meeting plaats… Waarover? Dat blijft – voor nu – nog even onder de goochelhoed. Maar geloof me: het is GROOT. Wat we daar besproken hebben, gaat iedereen verbazen. Meer kan ik er helaas nog niet over zeggen. Nog even geduld. Maar blijf me volgen…”

Vrijdag 27 juni, interviews, inkopen en… BBQ

„De dag begon met interviews met Haagse pers over de magie, het circus en wat er allemaal bij komt kijken om avond aan avond wonderen te verrichten. Daarna even terug naar het normale leven: hond uitlaten, boodschappen doen (ja, ook ik moet naar de supermarkt!). En dan de eerste middagvoorstelling. Na afloop de grote cast & crew-BBQ! Een welverdiend feest voor iedereen die meewerkt aan Hans Klok & Friends. Zonder deze toppers geen magie.”

Het circus is meer dan een voorstelling: het is een droomfabriek.

Hans Klok tot slot…

„We hebben nog veel voor jullie in petto. Het circus is meer dan een voorstelling: het is een droomfabriek. En zolang jullie blijven komen, blijven wij de sterren van de hemel toveren. Vanaf 5 juli spelen we met Hans Klok & Friends in het Prinsenpark in Rotterdam. Hopelijk zie ik je daar. Tot in de tent!”

Hans Klok & Friends speelt nog in Ede, Rotterdam, Scheveningen, Huizen, Dordrecht en Zwolle. Meer informatie vind je op de website van de tournee.

