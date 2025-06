Deel dit artikel: Share App Mail Pin

BLØF draagt nummer op aan Suzan & Freek tijdens Concert at SEA: ‘We moeten dankbaar zijn voor wat we hebben’

BLØF heeft tijdens hun optreden bij Concert at SEA het nummer De Mooiste Verliezers opgedragen aan Suzan & Freek. „Ze zijn er weliswaar niet bij, maar ik wil deze heel graag spelen voor Freek en voor Suzan”, zegt Paskal Jakobsen tijdens de eerste noten van het nummer.

Zijn woorden worden ontvangen met luid applaus.

Verlies, troost en hoop

De band BLØF is sinds het begin in 2006 de organisator van het Zeeuwse festival en sluit ieder jaar het festival af met een optreden op zaterdagavond.

Jakobsen speelt het nummer niet alleen voor Suzan & Freek, maar „voor iedereen die die ellendige ziekte in zijn nabijheid heeft.” Hij geeft daarbij speciale aandacht aan de mensen met wie zij samenwerken. „In het bijzonder voor het hele team aan mensen dat achter Suzan & Freek staat.” De artiesten delen hetzelfde management.

„Het is een persoonlijke zaak als lieve mensen die dichtbij je staan ziek worden. Ik denk dat we allemaal ons wel realiseren dat het zaak is dat we dankbaar zijn voor wat we hebben”, gaat de frontman verder. Het nummer waarmee de band vervolgt gaat over verlies, troost en hoop.

Suzan & Freek

Zelf stonden Suzan & Freek vrijdag op het podium tijdens Concert at SEA. Hun optreden, wat het eerste optreden van het duo weer was sinds de diagnose van Freek, zorgde tijdens het concert voor tranen. „Liefde is alles”, schreven de twee op Instagram met een video van het optreden

Onder het bericht reageren (bekende) Nederlanders massaal. Zo schrijft Giel Beelen: „Zoveel respect! Wat een liefde en wat een kracht. Heb thuis genoten van dit bijzondere optreden.” En Richard Groenendijk laat weten: „Bijzonder om hierbij te zijn geweest. Eén bonk liefde van 45.000 man voor jullie.”



