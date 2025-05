Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Verrassende winnaar Songfestival, Israël favoriet bij de mensen thuis

Oostenrijk heeft dit jaar het Eurovisie Songfestival gewonnen. Wasted Love van zanger JJ kreeg met 436 punten de meeste punten. Israël was de grote favoriet bij de televoters thuis, maar werd tweede.

De Nederlandse zanger Claude eindigde met een puntenaantal van 175 op de 12e plaats. De winnaar van het Songfestival was verrassend. Zweden zou volgens de bookmakers de wedstrijd winnen.

Hier zie je Claude in de finale van het Songfestival. Na het nummer was hij diep geëmotioneerd.

Spannend einde Songfestival

Lang bleef het spannend wie de winnaar van dit jaar zou worden. Israël werd op de valreep ingehaald door de Oostenrijkse zanger.

👇 Optreden Israël Twee mensen hebben tijdens het optreden van de Israëlische zangeres Yuval Raphael in de finale van het Eurovisie Songfestival geprobeerd het podium te bestormen. De beveiliging kon het duo tegenhouden, meldt de organiserende omroep SRG SSR. Ze zijn uit de zaal verwijderd en aan de politie overgedragen.

Het is de derde keer dat Oostenrijk het songfestival heeft gewonnen. De laatste keer was in 2014, toen Conchita Wurst met het nummer Rise Like a Phoenix als eerste eindigde. Zanger Udo Jürgens won in 1966 met Merci, Chérie.

„Bedankt, Europa. Heel erg bedankt”, zei een geëmotioneerde JJ bij het in ontvangst nemen van de prijs.

Oostenrijk tijdens de finale:

