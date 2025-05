Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tweede halve finale Songfestival: ‘Wat we ook over Israël zeggen, het is nooit goed’

De tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival moet vanavond weer een feest vol vrolijkheid en verbinding worden. Tegelijkertijd zien en horen we ook de veel bediscussieerde deelname van Israël. Metro laat z’n licht over het tweede deel van het liedjesspektakel schijnen. We doen dat met een knipoog, maar door Israël natuurlijk ook serieus.

Uw (extreem) deskundige en tweekoppige Metro Songfestival-panel meldt zich namelijk weer. Ramon ‘Cornald Maas’ Mens en Erik ‘Jan Smit’ gingen tijdens de eerste halve finale onder meer in op Zweden en natuurlijk onze Claude. Het 21-jarige talent met het nummer C’est La Vie plaatste zich in het Zwitserse Basel voor de finale van het Songfestival op zaterdag.

Favorieten tweede halve finale Songfestival

‘Maas en Smit’ bespreken de vijf deelnemers van vanavond die de afgelopen week het hoogst genoteerd stonden bij de bookmakers. De zesde is Duitsland dat – een geldkwestie – altijd rechtstreeks voor de finale van het Songfestival geplaatst is. Waarom? We zijn gewoon benieuwd, omdat onze oosterburen jaar in jaar uit zo on-ge-loof-lijk slecht zijn.

Weddenschap om het Songfestival

Erik: Even nog algemeen: ik ging bij onze aflevering over de eerste halve finale een weddenschap met je aan over het feit dat Zweden het Songfestival gaat winnen. Hoe dóm ben ik? Jij hebt dus 36 keer meer kans op een fles wijn dan ik… Maar goed, die fles krijg ik evengoed wel. Dinsdagavond liet Bara Bada Bastu zien dat de rest geen schijn van kans heeft. Een flesje wit dus graag.

Ramon: Die fles wijn heb ik tijdens het kijken van de eerste halve finale al opgedronken. Man man man. Dat het een zwak jaar is, is een understatement. Maar dat is natuurlijk gunstig voor onze Claude. Tommy Cash van Estland was echt heel leuk en heeft mijn stem gekregen. Maar aan de hand van wat ik om me heen hoor, zal ik alvast maar vragen: een flesje droog of zoet?

Erik: Ik ben een zoetbek. Maar dan kun je je lol op vanavond. De deelnemers die wij nu hebben gezien beloven weinig goeds. Als dit de toppers volgens de bookmakers zijn…

Finland

Erika – Ich Komme

Ramon: Van de twee liedjes die dit jaar heel direct over seks gaan (de Milkshake Man van Australië doet het ook), is dit wel de meest expliciete. Maar ook de beste, wat mij betreft. Australië is flauw, goedkoop en simpel. Finland heeft nog een leuke opbouw en een explosie op het eind. Want waar Ich Komme voor staat laat zich wel raden.

Erik: Nou, dat vroeg ik me natuurlijk af van deze ex-tangozangeres en Idols-dame. Ze was tussen 2016 en 2020 met een 51 jaar oudere man. Is die titel soms wat haar grote liefde nooit riep? Ik moet eerlijk bekennen dat ik tijdens het nummer vooral afgeleid was door haar niet-zo-veel-stof-lakpakje.

Songfestival-research

Ramon: We kunnen wel concluderen dat niets jouw research-drang méér triggert dan een dame in een goed pakje. Het Songfestival gaat niet alleen over een liedje of een act in een pakje, maar ook of het overkomt op de zaal en de televoters. Daar zit dit nummer natuurlijk mee geramd. Ik zie mezelf tijdens een watch party met net te veel wijn op al ICH KOMME zingen. Bovendien zie ik mezelf ook wel een stem uitbrengen op deze Helene Fisher van de Kamasutrabeurs.

Erik: Je zit er helemaal in, merk ik. Ach, het zal de finale van het Songfestival natuurlijk wel halen. Ik moet zeggen dat ik het begin, geheel anders dan dat lakpakje, geen reet aan vind. Als de beuk er richting het einde in gaat, dan wordt het toch wel gaaf. Dat levert puntjes op.

Oostenrijk

JJ – Wasted Love

Erik: Dit zelfgeschreven nummer moet lijken op de winnaar van vorig jaar, die Zwitser. Laat ik me daar nou vooral heel weinig van kunnen herinneren. Wel weet ik dat ik het ongelooflijk vind dat deze in Dubai opgegroeide man zó hoog kan zingen. Ik heb maar een trommelvlies. Het is razendknap, maar zelfs met twee trommelvliezen zou ik dit opera-gepiep al niet trekken.

Ramon: Of de glazen en lampen heel blijven, is met dit nummer inderdaad maar de vraag. Toch vind ik het haast episch. Van een poppy begin, naar opera, naar beukende beats. Dit bevat het allemaal binnen die amper drie minuten en verveelt geen moment.

Erik: Gaat toch heen, met je episch. Maar oké oké, wij zijn de onvervalste deskundigen, dus ik respecteer je epische mening. En als Zwitersland ermee won… Ik kan alleen zeggen dat dat dance-blok aan het einde wel een verrassing is, goed gedaan. Maar het lied stopt daarna wel erg abrupt.

Israël

Yuval Raphael – New Day Will Rise

Ramon: Het maakt niet uit wat ik hier ga zeggen, het is nooit goed, hè? Maar even over de inhoud dan. Het is wel erg Amerikaans en over de top, maar vocaal toch verrassend goed. Echt een goede zangeres, met een goed liedje. Dit kan voor kippenvelmomenten zorgen als ze het op het podium goed neerzet.

Dat Israël meedoet, vind ik eerlijk gezegd niet kunnen.

Erik: Laat ik er dan wel wat over zeggen. Rusland mag niet meedoen omdat het Oekraïne aanviel en Israël later wel, omdat het zich verdedigde tegen Hamas. Maar kom op, dat is 2,5 jaar geleden en wat het land momenteel in Gaza uitvreet, heeft niets meer met verdedigen te maken. Dat Israël meedoet, dat vind ik eerlijk gezegd niet kunnen. Dat meisje kan er verder niets aan doen. Behalve afhaken natuurlijk, maar toch.

Ramon: Er zit ook een persoonlijk verhaal achter. Yuval Raphael was bij het Novafestival op 7 oktober 2023 en overleefde de pogrom van Hamas. Effectbejag? Natuurlijk. Maar onder de streep is dit gewoon een hele goede zangeres met een goed liedje.

Erik: Eens hoor, prachtig nummer, ik kan niets anders zeggen. Engels, Frans, haar eigen taal, het zit goed in elkaar. Normaal gesproken een zeker ticket voor de finale, maar wat zullen de televoters nu doen? Ik ben echt benieuwd. Als de Songfestival-notaris een keer vals kan spelen door een land niet naar de finale te laten gaan, dan is het nu. Maar laten we zo ver maar niet denken.

Hoe lang heb jij niet meer naar moderne muziek geluisterd?

Malta

Miriana Conte – Serving

Erik: Deze X Factor-mevrouw heeft al vier keer geprobeerd voor Malta mee te doen, dan wil je wel graag zeg. Televoters uit haar land hebben Miriana nu richting Songfestival gebonjourd, maar wat mij betreft hebben ze op een muzikaal niemendalletje gestemd. Hoewel het een vrouw met lef is, vind ik het op het irritante af. Wat jij?

Ramon: Als dit de noemer irritant krijgt, heb je zeker al heel lang niet meer naar moderne muziek geluisterd? Modern, overgeproduceerd en verder niets bijzonders inderdaad. Er was nog wel een leuk relletje over dit nummer. Aanvankelijk heette dit Serving Kant en ‘kant’ is heel onschuldig ‘zingen’ in het Maltees. Maar als je het uitspreekt, wil het internationaal heel iets anders zeggen. Dat kan niet in een familievriendelijk programma als het Songfestival. Dus werd ‘kant’ vervangen door een ahhh-kreun. Dat was ook meteen het interessantste aan dit niemendalletje.

Erik: Ik ben gestopt met luisteren na Waterloo van ABBA en weer begonnen bij Bara Bada Bastu van Zweden, om je vraag te beantwoorden. Dat van dat Kant had ik meegekregen ja, bijzonder toch weer allemaal. Omdat jij zo modern, hip en helemaal van deze tijd bent, heb ik nog een keer geluisterd. Maar nee, ik ga tijdens Miriana’s optreden chips pakken. Daar kun je niets meer aan veranderen. Op naar de volgende, want jij was nog ergens ra-zend enthousiast over.

Tsjechië

ADONXS – Kiss Kiss Goodbye

Ramon: Oh ja, Tsjechië! Winnaar van Idols, naast zanger ook model en danser. Een Insta-pagina vol zwoele foto’s en boodschappen voor LGBTQ-rechten en door vrouwenbladen genoemd als een van de hunks van Eurovision 2025. Die ADONXS heeft veel van wat hem de perfecte kandidaat maakt. Je zou bijna vergeten dat het ook nog om het liedje gaat.

De kwaliteiten van deze adonis houden niet op.

Erik: Als jij zijn hele ‘Insta’ afstruint, dan weet ik het wel. Had je het eerder niet over mijn research-drang naar lakpakjes, ouwe snoepert? Oh ja, het gaat over muziek (ik heb wél geluisterd). De lage stem had ik nooit verwacht en al helemaal niet dat hij daarna ook enorm hoog kan zingen. Geweldig. Buiten dat is het zo’n popliedje dat we al tig keer op het Songfestival hebben gehoord en verveelt het te snel. Toch zal jouw adonis, alleen door die stem al, de finale halen.

Ramon: Ja, het is hard researchen hoor bij zo’n voorbeschouwing maken. De kwaliteiten van deze adonis houden niet op. Nu België niet in de finale zit, kunnen we dit wat mij betreft prima 12 punten geven. Zou vocaal ook verdiend zijn.

Onze oosterburen op het Songfestival

Duitsland

Abor & Tynna – Baller

Ramon: Ach. Onze oosterburen, ik heb met ze te doen. Ze zaten de afgelopen jaren in een enorm dal. Vorig jaar leek het de goede kant op te gaan, maar dit jaar voorspel ik weinig goeds. Dit zou op de radio als behang wel een prima liedje zijn, maar live is het echt heel slecht.

Erik: Wat wel knap is, is dat de Duitsers gewoon altijd een slechte deelnemer vinden. Al moeten ze ervoor naar Oostenrijk – zoals dit jaar – om een broer en zus te strikken. Zo was in die eerder besproken Waterloo-tijd met ABBA, in mijn hoofd, de laatste goede inzending Nicole met Ein bißchen Frieden. Die won en was buiten alles nog zwartwit.

‘Pogingen tot dingen doen’

Ramon: Ehm, ik begon in 2010 toen Lena won met Sattelite ongeveer met kijken. Dat was meteen een goede indruk van Duitsland, maar dit goedkope zusje van Lena kan eigenlijk niets. Ze doet pogingen tot dingen doen. Ze danst, maar kan geen ritme houden. Ze zingt, maar lijkt nog niet heel lang zangles te hebben. Aan het eind loopt ze naar de cello toe, die pakt ze af en slaat ze kapot. Daarna komt een totaal walgelijk dansje met z’n tweeën. Echt, waar heb ik naar zitten kijken? 0 punten.

Erik: Baller is een ballenlied, ja. Het is net of de plaat de hele tijd blijft hangen. Het hoogtepunt vind ik dat ze inderdaad de boel sloopt, maar of je daar punten mee binnenharkt? Ik hoop dat dat ook in de daadwerkelijke Songfestival-act zit. Verder ben ik blij dat je dit ook niet weer ‘helemaal van deze tijd vindt’. We gaan onze Songfestivalklus 2025 afsluiten met het feit dat we het een keer eens zijn: Duitsland, 0 punten. Auf wiedersehen. Zweden, Zweden!

De tweede halve finale van het Songfestival kun je vanavond (15 mei) vanaf 21.00 uur zien bij AVROTROS op NPO 1.

