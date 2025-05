Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tom Waes veroordeeld tot rijverbod voor rijden onder invloed

De Vlaamse presentator en acteur Tom Waes is veroordeeld tot een rijverbod van drie maanden, waarvan één voorwaardelijk, omdat hij in november dronken een eenzijdig verkeersongeval veroorzaakte in Antwerpen. Ook moet hij een boete van 2560 euro betalen, zijn rijexamen opnieuw afleggen en krijgt hij voor een jaar een alcoholslot.

Waes botste eind november op een pijlwagen bij de Kennedytunnel in Antwerpen. De 56-jarige presentator liep bij het ongeluk een zware hoofdwond, gebroken ribben en een gebroken heup op. Hij had 2,44 promille alcohol in zijn bloed, waar 0,5 promille is toegestaan. Ook droeg de Belg geen gordel.

De rechtbank in Antwerpen rekent het Waes ernstig aan dat hij niet heeft geleerd van eerdere verkeersovertredingen. Door dronken de weg op te gaan heeft hij andere weggebruikers „in groot gevaar gebracht”, werd maandag tijdens het uitspreken van zijn vonnis gezegd.

Straf lager dan eis

Waes werd tussen 2003 en 2022 tien keer veroordeeld voor verkeersovertredingen, waarvan één keer voor rijden onder invloed. „Dat getuigt van een gebrek aan inzicht in en een gebrek aan respect voor de verkeersregels”, stelde de politierechter. „De veroordeling voor alcoholintoxicatie toont aan dat dit geen eenmalige misstap is.”

De rechtbank juichte wel toe dat Waes berouw heeft getoond en zich financieel en op andere vlakken wil inzetten voor een vereniging voor verkeersslachtoffers. De presentator was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Hij kan nog in beroep gaan. Zijn straf is iets lager dan de eis van het Openbaar Ministerie: een rijverbod van 3,5 maand en een boete van 2960 euro.

