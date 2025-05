Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Songfestival komt er bijna aan, zo staat Claude ervoor na het tweede repititie

Over minder dan een week is de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival 2025. De eerste bewegende beelden van Claudes podiumact voor het liedjesfestijn verschenen gisteravond online. Critici vonden hem niet helemaal zuiver klinken en hij is een plek gezakt bij de bookmakers.

Na de bewogen editie van vorig jaar was het tot eind oktober onduidelijk of Nederland in 2025 mee zou doen aan het liedjesfestijn. Claudie werd door de selectiecommissie gekozen uit 331 inzendingen. Hij komt dinsdag 13 mei voor het eerst ‘echt’ in actie tijdens de eerste halve finale van het songfestival. De finale is op zaterdag 17 mei.

Tweede repetitie Claude

De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft voor het eerst bewegende beelden gedeeld van de repetitie van Claude. De 21-jarige zanger mocht gisteren voor de tweede keer zijn nummer C’est La Vie oefenen in de arena in Basel. De repetities vinden achter gesloten deuren plaats.

Zondag repeteerde Claude voor het eerst. De informatie over zijn act werd toen door Eurovisie in een liveblog gedeeld. Op de beelden van gisteren wordt bevestigd dat de zanger op het podium wordt vergezeld door twee dansers en een trio violisten. Claude zingt het refrein van zijn liedje en de camera draait hierbij om hem en zijn metgezellen heen. De zanger kijkt geregeld in en uit de camera terwijl hij danst en zelf ook rondjes draait.

Reactie en bookmakers

Het algemene sentiment na het tweede optreden is dat Claude niet helemaal zuiver zong. „Hij is duidelijk overenthousiast. Zodanig dat hij zichzelf een beetje overschreeuwt. Daardoor is het niet altijd even zuiver. Het helpt ook niet mee dat hij zingt én danst. Op het moment dat hij gaat springen, gaat het vaak niet meer lekker met zijn stem”, zegt Lara Zevenberg, songfestivalverslaggever bij Nu.nl, bij Goedemorgen Nederland.



Niet heel zuiver hoor maar claude is goed dus komt nog goed in halve finale — Brant (@Brant212016) May 7, 2025



Ik heb Claude hoog zitten, maar mijn advies is minder dansen het kost zijn stem op deze manier. Het is onwijs moeilijk zuiver te zingen terwijl je danst. — FGworks (@Ferminem) May 7, 2025

Claude scoorde na de bekendmaking van het nummer meteen hoog bij de bookmakers, ondanks gemengde reacties bij het Nederlandse publiek. Hij stond toen op de derde plek. Later werd dat de vierde plek en na de tweede repetitie is hij weer iets gezakt naar plek vijf. Daarmee hebben ‘we’ 5 procent kans om te winnen.

Volgens de wedkantoren gaat Zweden ervandoor met de winst. Oostenrijk zou volgens hen tweede worden, Frankrijk derde en Israël vierde. Meestal kunnen bookmakers de uitslag aardig goed voorspellen.

Claude: ‘Het ging supergoed’

De zanger was zelf positief over het optreden. „Ik kom net het podium afgelopen en ik ga het gewoon weer zeggen: het was echt fantastisch. Ik heb er heel erg veel zin in. Het voelt altijd heel bijzonder om het Eurovisiepodium te betreden en ik kan gewoon niet wachten tot de halve finales”, liet hij weten op social media.

„Het moment dat ik het podium opging, had ik wel even het moment van: straks gaat het hier gewoon gebeuren en is het helemaal gevuld met mensen. Het brengt altijd een beetje zenuwen met zich mee, maar het ging supergoed en straks wordt het alleen maar beter.”

