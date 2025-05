Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Optreden Vandaag Inside kost zangeres Anouk bakken met geld: ‘Ik betaal alles zelf’

Zangeres Anouk (50) zorgde gisteravond voor spraakmakende televisie bij Vandaag Inside. In alle eerlijkheid vertelde ze dat haar bezoek puur zakelijk was: ze moet kaartjes verkopen voor haar Ziggo Dome-shows in september.

Maar het kost haar tegelijk ook bakken met geld…

Warme sfeer in studio Vandaag Inside

Anouk trapte de uitzending af met een live-versie van haar hit Lost. Opvallend, want Talpa-baas John de Mol houdt daar normaal niet van. René van der Gijp grapte zelfs dat De Mol ‘een borrelplank door z’n tv heeft gegooid’. Toch kreeg Anouk alle ruimte, zelfs met een extra optreden tijdens de reclame.

Anouk heeft nooit een geheim gemaakt van haar hekel aan het programma én aan Johan Derksen. Diens uitspraken over Akwasi noemde ze eerder ‘om te kotsen’. Toch viel er gisteravond een warme sfeer te bespeuren in de studio van VI. „Mijn man zegt ook weleens iets waarvan ik denk: klootzakje. Maar dat betekent niet dat ik iemand niet mag. Ik moet vaak om Johan lachen, en ik vind hem super aandoenlijk.”

Anouk ‘wil’ wel praten over terugkeer bij The Voice

Presentator Wilfred Genee probeerde haar wat pittige uitspraken te ontlokken, onder andere over Songfestival-inzending Claude. Anouk hield zich redelijk op de vlakte, maar ontkende wél dat ze zou zijn geweigerd omdat ze geen auditie wilde doen. „Er werd juist gezegd dat ik geen auditie hoefde. Maar ik wilde het wel, alleen op een andere dag.”

Ook vertelde ze over haar moeizame band met RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst. Die was woedend nadat Anouk The Voice een ‘corrupte bende’ noemde. Ze hebben er één keer over gesproken; Anouk bood haar excuses aan. Daarna: radiostilte. Over een terugkeer bij The Voice wil ze wel praten, voor het juiste bedrag.

Optreden kost geld

Een optreden bij VI doet Anouk niet voor niets. Sterker nog, het kost haar geld. „Mensen denken: rode loper, champagne, VIP-behandeling. Maar ik betaal alles zelf: tussen de 12.000 en 14.000 euro per keer.” Het bedrag gaat op aan vervoer, techniek en haar band. Toch was het het waard: haar naam werd meteen weer massaal gegoogeld.

Johan Derksen moet haar concerten helaas missen door opnames, maar Anouk nodigde hem en zijn vrouw uit voor de beste plaatsen. Als hij dan toch ooit komt, ligt die rode loper er wél.

