Oma Diva Brons reageert op Playboy-shoot van kleindochter: ‘Je lijkt een echte dame’

BNNVara-presentatrice Diva Brons heeft deze week niet alleen de cover van Playboy gehaald, maar óók de harten van het internet. Een video waarin haar oma door het blad bladert, is inmiddels viraal gegaan.

Met ruim 800.000 views op TikTok en nog eens tienduizenden op Instagram lijkt het publiek massaal geraakt door de warme band tussen kleindochter en grootmoeder.



Diva op de cover van Playboy

De 26-jarige Diva, bekend van Echte Meisjes in de Jungle en Spuiten en Slikken, was samen met haar oma naar de winkel gegaan om het blad te kopen. Oma rekende direct drie exemplaren af. In de video is te zien hoe ze voorzichtig door de pagina’s bladert. Haar eerste reactie op de cover? „Zo lijk je al een echte dame.” Maar dan: „Eigenlijk ben je voor ons nog een meisje.”

Ook een foto waarop Diva poseert met een groot nepgeweer komt langs. „Beetje gevaarlijk, toch?”, zegt oma voorzichtig. Maar verder is ze enthousiast. Haar favoriet? Een naaktfoto van top tot teen. „Dat is toch super? Alles is mooi. Heel mooi gedaan, kind.”

‘Omdat je zo’n knappe oma bent’

Diva bedankt haar oma in de video: „Het is allemaal dankzij jou.” Oma snapt het niet meteen en vraagt: „Hoezo dan?” Brons lacht: „Omdat je zo’n knappe oma bent.” De kijkers smelten. Reacties als ‘mijn oma zou me onterven’ en ‘dit is echte familieband’ vullen de commentaren.

Diva niet langer een ‘preuts meisje’

De Playboy-shoot markeert voor Diva een persoonlijke overwinning. Ze worstelde lang met schaamte over haar lichaam en zag zichzelf als ‘preuts meisje’.

Maar de afgelopen jaren werkte ze hard aan haar zelfbeeld, onder meer in een documentaire waarin ze eerder al naakt ging. Nu staat ze trots op de cover, als eerbetoon aan sekswerkers. „Die verdienen meer respect”, vindt ze. Daarom vond de shoot plaats in een parenclub.

‘Geen relatiemateriaal meer’

Niet iedereen in haar omgeving is zo positief als oma. Haar relatie liep stuk toen ze bij Spuiten en Slikken ging werken. „Hij vond mij geen relatiemateriaal meer. Ik mocht niks over mijn werk vertellen.” Uiteindelijk maakte ze het uit. „Ik dacht: dit is niet wie ik ben. Ik ga nooit meer iets van mezelf opofferen voor iemand anders.”

