Lotte opent eerste vrouwelijke stripclub van Nederland: ‘Niet iedere vrouw wil een lapdance’

Rotterdam heeft een pikante primeur. Gisteravond opende de eerste stripclub van Nederland speciaal voor vrouwen: BonTon Rotterdam. Verwacht geen strippende brandweermannen, maar internationale dansers.

Eigenaresse Lotte Alberg (47) vond het raar dat er zoiets nog niets was. „Wij mogen toch óók genieten?”

Vraag je iemand wat hij als kind wilde worden, dan zijn de antwoorden vaak klassiek: dierenarts, brandweerman, politieagent. Een stripclub runnen? Die carrièrekeuze hoor je niet zo snel. Voor Lotte Alberg was het dan ook allerminst een droom. Voordat ze de wereld van paaldanspodia en fluwelen loungebanken betrad, runde ze een succesvolle kinderkledingwinkel in Amsterdam.

Een onverwachte stap, zou je denken. Maar Alberg is een onderneemster in hart en nieren. Samen met haar man, Jermaine, zag ze een gat in de markt. ,,In Amsterdam was nog helemaal geen stijlvolle stripclub. Alles wat er wél was, vond ik wat ordinair en vooral op mannen gericht. Zo ontstond in 2019 het idee om samen met mijn man BonTon te openen – chique en op een ander niveau”, legt ze uit.

Rauw imago stripclub

Wie stripclubs vooral associeert met schimmige praktijken en Wilde Westen-praktijken als afpersing, moet dat beeld maar snel bijstellen. ,,Vroeger hoorde je weleens heftige verhalen, maar tegenwoordig moet je aan zó veel regels voldoen. Vergunningen, Bibob-toetsen, belastingcontroles en ga zo maar door. Het is gewoon keiharde horeca”, zegt Lotte. ,,De onderwereld heeft hier echt geen zin meer in.”

Ook de ‘sterke verhalen’ vallen mee. ,,Het enige wat me nu te binnenschiet is een buurtbewoner die wel eens gezellig langskomt en dan in zijn pyjamabroek aan de bar zit. Maar dat is het. Verder komen vooral nette gasten die een leuke avond willen. We hebben bij BonTon Amsterdam maar weinig plekken binnen, waardoor we sowieso een streng deurbeleid hanteren. Een uitbundig vrijgezellenfeest met piemelkroontjes komt er bij mij niet in.”

De jaren gaan voorbij en BonTon in Amsterdam loopt goed. Wat opvalt: steeds meer vrouwen weten hun weg naar de bar te vinden. ,,Op zaterdag hadden we soms meer vrouwen dan mannen binnen. Tijdens een retreat op Ibiza kreeg ik de vraag waarom er eigenlijk niks vergelijkbaars voor vrouwen is.”

Stripclub Rotterdam voor vrouwen opent de deuren

Dat zette haar aan het denken. Want waarom moeten vrouwen voor een ‘Magic Mike-moment’ in Nederland uitwijken naar Chippendales-tours, terwijl mannen altijd hun plekjes hadden? ,,Wij willen óók genieten – maar wel op onze manier. Vrouwen houden nou eenmaal meer van plannen en sfeer. Daar moest iets voor komen.”

Het is eigenlijk raar dat er in Nederland nog niks voor vrouwen was op dit gebied. Mannen konden altijd overal terecht.

En zo geschiedde: op donderdag 8 mei opent BonTon Rotterdam (vandaag voor publiek), de allereerste vrouwelijke stripclub van Nederland. Niet in Amsterdam, maar aan het Oostplein in Rotterdam. Simpelweg omdat de vergunning daar – wonder boven wonder – wél rondkwam. ,,Ik kreeg een vrouw van de gemeente aan de lijn die zei: ‘er is inderdaad niks voor vrouwen, dat moeten we doen!’ Echt geweldig.”

Naast dat BonTon een beleving en een sexy avondje uit wordt voor vrouwen, is de club ook een feministisch statement. „Het is eigenlijk raar dat er in Nederland nog niks voor vrouwen was op dit gebied. Mannen konden altijd overal terecht, vrouwen niet. Wij mogen toch óók genieten?”

Stijlvol strippen

De locatie is minstens zo bijzonder als het concept: ondergronds, in een historische gemetselde watertunnel. Waar vroeger het water van de Maas werd afgevoerd, staan nu een cocktailbar, fluwelen loungebanken en glanzende podia. Via een verborgen ingang in bloemenwinkel ’s Zomers Bloemen aan het Oostplein stap je een totaal andere wereld binnen. Een knipoog naar de speakeasy’s van vroeger, maar dan met dansers in plaats van smokings.

Wie denkt daar houten stoelen en dansende politieagenten op het podium aan te treffen, kan gerust zijn. BonTon Rotterdam wordt geen ordinaire stripshow (het kan ook anders…). Hier draait het om sfeer en stijl, niet om plat vermaak. ,,We combineren sexy met chic”, legt Lotte uit. „Denk fluwelen fauteuils, goede cocktails en artiesten en dansers van het hoogste niveau. Alles klopt – tot aan de geurbeleving aan toe: we hebben zelfs onze eigen geurkaarsen.”

De avonden zijn strak georganiseerd. Bezoekers kopen hun kaartje online of aan de deur, genieten vooraf van een cocktail en kijken daarna een anderhalf uur durende show. Bang dat je zo maar het podium op wordt getrokken voor een lapdance, hoef je niet te zijn. Wil je op het podium? Dan kun je vooraf één van de vier stoelen boeken – niks wordt opgedrongen. Consent staat voorop. „Niet iedere vrouw wil een lapdance. Sommige vrouwen komen alleen om te kijken.. Bij ons kan iedereen genieten van allerlei soorten mannen – zonder de angst dat er iets van je verwacht wordt.”

Dansende mannen

De sterren van de avond in de stripclub zijn natuurlijk de mannelijke dansers. Acht in totaal, afkomstig uit onder meer Italië en Engeland. Onder hen Gianluca Briganti en Dada Davide Toto – beiden professioneel danser, beiden met internationale ervaring bij shows en tv-producties als X Factor en Dance Dance Dance. Gianluca is de creatieve leider van de show; Davide is assistent-choreograaf en dance captain.

„Lotte DM’de me op Instagram”, vertelt Gianluca. „Ze zocht iemand om een nieuwe show te creëren – ik had daar veel ervaring mee. Het klikte direct. Binnen twee weken vloog ik naar Rotterdam en stond er een heel creatief plan, en nu bouwen we samen met Lotte en het team aan iets unieks in Nederland.”

Consent is key in deze stripclub

Davide vult aan: „Het bijzondere is dat we niet alleen dansen – er zijn live optredens, muzikanten, acrobaten, komedie: het is echt een totaalspektakel. Maar het belangrijkste is de sfeer: een veilige, vriendelijke en open omgeving, speciaal voor vrouwen.” Consent en comfort staan centraal, benadrukt Gianluca. „Het draait hier niet om het cliché van de gespierde stripper die zichzelf opdringt. We willen juist dat vrouwen zich comfortabel voelen, dat alles duidelijk is en niemand zich ongemakkelijk hoeft te voelen. Wil je op het podium? Dan is dat vooraf geregeld. Wil je dat niet, dan blijf je lekker genieten in je stoel. Alles mag, niets moet.”

Het voelt bijzonder om mee te bouwen aan een veilige, empowering plek waar vrouwen centraal staan.

„We hebben bij de casting niet alleen gekeken naar danskwaliteiten, maar vooral ook naar persoonlijkheid en respect. Je moet als danser aanvoelen wat iemand prettig vindt. Het gaat echt om de connectie, om elkaar in twee seconden aan te voelen. Wij zijn er voor de vrouwen – zij zijn niet hier voor ons.”

Verschillende types

De diversiteit in het team is opvallend. Gianluca: „We hebben mannen van verschillende achtergronden en types, juist omdat we weten dat elke vrouw haar eigen smaak heeft. Niet iedereen valt op de klassieke, supergespierde man. Dus we hebben een mix: van gespierde Britse jongens tot Italiaanse performers met een zachter uiterlijk, en alles daartussen.”

Beide dansers zijn trots dat ze aan deze primeur meewerken: „In Italië, Engeland, Amerika: overal zijn zulke shows, maar in Nederland was er nog niks écht voor vrouwen. Het voelt bijzonder om mee te bouwen aan een veilige, empowering plek waar vrouwen centraal staan – en waar het om méér draait dan alleen spieren en show.”

De repetities zijn nu elke dag in volle gang, onder leiding van choreograaf Alex Castillo. „We werken keihard, maar doen het met plezier. En Lotte laat ons vrij in de creatieve invulling. We zijn hier echt als team, dat voel je aan alles. We kunnen niet wachten tot het publiek straks mag zien wat we hebben opgebouwd.”

