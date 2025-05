Deel dit artikel: Share App Mail Pin

LEGO Formule 1-auto’s van 400.000 steentjes komen tot leven in Miami

Kersverse vader Max Verstappen pakte tijdens zijn eerste kwalificatie gelijk pole position op het circuit van Miami. Hij wist van alle twintig wagens zijn RB21 het snelst over het circuit te racen en liet hiermee alle concurrenten achter hem. Maar er is dit weekend een elfde team aanwezig in de paddock. Niemand minder dan de engineers van de LEGO Groep maken hun opkomst met tien 1:1 schaalmodellen van de Formule 1-wagens.

Wat in eerste instantie leek op een kunstproject, groeide uit tot een spectaculair onderdeel van het raceweekend. Naast het circuit trokken de LEGO Formule 1-auto’s al volop bekijks. Bij de LEGO Garage verzamelden fans zich het hele weekend al om de wagens te bewonderen, die dankzij echte Pirelli-banden en sponsorstickers (met een beetje fantasie) nauwelijks van hun originele tegenhangers te onderscheiden zijn.

Het hoogtepunt kwam vlak voor de race toen de coureurs in de LEGO Formule 1-auto’s over het Miami International Autodrome reden. Geen strijd om milliseconden deze keer, maar een stunt van LEGO stenen en Formule 1 waarbij de sport zich van zijn meest speelse kant liet zien.

Hoe de LEGO Formule 1-auto’s tot leven kwamen

In de LEGO fabriek in Tsjechië werd maandenlang gewerkt aan het project. Tien verschillende Formule 1-auto’s moesten niet alleen worden nagebouwd, ze moesten ook echt kunnen rijden. Elke wagen bestaat uit maar liefst 400.000 LEGO stenen. Een flinke uitdaging voor 26 ontwerpers, ingenieurs en bouwers, die samen meer dan 22.000 uur aan de wagens besteedden.



Volgens Engineering Manager Marcel Stastny was het belangrijk om een oplossing te vinden waardoor coureurs van verschillende lengtes comfortabel konden instappen en rijden. Daarom zijn het zitje en de pedalen verstelbaar en rijdt de auto „een beetje als een kartwagen”.

De toekomst van de LEGO Groep en Formule 1

Dat de LEGO Groep en de autosport een goede match zijn, bleek eerder al. Vorig jaar werkte het samen met McLaren aan een rijklare McLaren P1, opgebouwd uit ruim 340.000 onderdelen. Coureur Lando Norris testte het resultaat op het legendarische Silverstone Circuit.

Volgens Emily Prazer, Chief Commercial Officer van de Formule 1, smaakt de samenwerking naar meer. „De samenwerking brengt een extra speels en verrassend element naar de Grand Prix-beleving.” Prazer ziet ernaar uit om meer te gaan samenwerken.

Ze rijden zo naar je toe

Wie de LEGO Formule 1-auto’s heeft gemist in Miami krijgt gelukkig een herkansing. De racende auto’s gaan namelijk op tour en staan in oktober op LEGO World in Utrecht.

🏎️ Grand Prix van Miami De Formule 1 is dit weekend neergedaald op het Miami International Autodrome. Er wordt pas sinds 2022 geracet op dit stratencircuit, maar heeft nu al een stevige reputatie opgebouwd. Dit weekend werd bekend dat het circuit tot 2041 op de kalender blijft. Na de Grand Prix van Miami trekt het Formule 1-circus naar Europa voor een triple-header met achtereenvolgens Imola, Monaco en Barcelona op het programma.

