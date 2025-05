Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Lale Gül over ingreep gezicht Gerard Joling: ‘Werd er misselijk van’

De telefoon van Gerard Joling herkent zijn gezicht niet meer na een facelift. Dat liet de zanger zien met een video op Instagram. Schrijfster Lale Gül vond er gisteravond in Nieuws van de Dag op SBS6 het hare van.

„Het herkent je gewoon niet meer!”, zegt zijn manager Wino Omtzigt, die meekijkt op de telefoon van Gerard Joling op het Instagramfilmpje. „Na die facelift herkent niemand me meer”, lacht de zanger er zelf om wanneer de gezichtsherkenning van zijn telefoon na ruim tien seconden niet reageert. Manager Omtzigt probeert het nog een laatste keer en dan lukt het wel. „Zo veel is er ook weer niet gebeurd”, besluit de man die de afgelopen weken zeer veel kijkers trok met zijn reality-serie Only Joling (Metro schreef erover in tv-rubriek Blik op de Buis).



Lale Gül over het gezicht van Gerard Joling

Een week geleden vierde Gerard Joling zijn 65e verjaardag, wat het slotstuk werd van het Only Joling-seizoen. Dit deed hij met een groot feest, tevens ter ere van zijn 40-jarig bestaan in het artiestenvak. Joling liet op zijn verjaardag weten dat hij het niet leuk vindt om ouder te worden, „maar je kunt de tijd niet terugdraaien”.

Schrijfster Lale Gül in Nieuws van de Dag, waarin zij zich eerder uitsprak over zogeheten ‘billentikkers’: „Ik werd er misselijk van.” Wat zij nog meer van de in de soap breed uitgemeten cosmetische ingreep vond zie je in de video hierboven. Telegraaf-journalist Jordi Versteegden zocht uit of het überhaupt kan, dat je smartphone na wat extra botoxprikken je gezicht niet meer herkent. Zijn collega Wierd Duk vond er het zijn van: „Als ik mijn telefoon m’n bankstel laat zien, herkent-ie me al.”

