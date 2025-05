Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De week van… Barry Paf: van De Verraders tot de 50e verjaardag van Ruben Nicolai

Hoe was de week van Barry Paf? Deze immer vrolijke radio-dj van 100% trapt deze nieuwe Metro-rubriek af. Wat maakt hij zoal mee op het werk en privé? Hij vertelt je alles…

Die altijd vrolijke kop verruilt hij op tv vanaf vandaag trouwens even in voor een pokerface. Barry Paf is namelijk één van de deelnemers in het nieuwe seizoen van De Verraders.

Naam: Barry Paf (45)

Beroep: Radio-dj bij 100%NL (De Barry Paf Show op werkdagen tussen 12.00 en 14.00 uur), voorheen bij Radio 538

Woont in: Amsterdam (geboren in Haaksbergen)

Vanaf vanavond te zien in: De Verraders (RTL 4 en Videoland).

De week van Barry Paf

Zaterdag 3 mei: Hello Goodbye

„Nadat we op 100% NL in Eemnes gisteren tien stellen live in het echt hebben verbonden in een trouwmarathon, waarbij ik ceremoniemeester was en Marco Schuitmaker en Miss Montreal optraden, is het tijd voor het weekend. Het was mooi om de liefde te zien. Ik dacht: ‘Misschien wil ik ook wel trouwen en hoe gaan we dat dan doen?’ Maar ja, ik ben nog maar een maandje of acht samen met mijn vriend.

Ik ben met een vriendin gisteravond ook nog naar een concert Geef Mij Maar Amsterdam met onder meer Yves Berendse in AFAS Live geweest, maar toch al vroeg uit de veren. Twee goede vrienden van mij waren namelijk naar Australië, Nieuw-Zeeland, Tahiti en Mexico geweest. Ze hebben samen met een draagmoeder een kindje, Tijmen van 3 jaar oud. Met een groep hebben we ze opgehaald van Schiphol. We hadden een welkomstbord, het was net Hello Goodbye, maar dan vooral hello natuurlijk. Het zijn allemaal vrienden die ik al dertig jaar ken ofzo. Het was zo vroeg dat ik ‘s middags nog even naar bed ben gegaan. ‘s Middags bij de zingende kapper in de Jordaan mijn haartjes bijgewerkt. Bij hem kom ik al jaren. In de avond ben ik met mijn vriend uit eten geweest bij een Italiaan aan het Marie Heinekenplein. We sloten af met een paar drankjes in Montmatre, het Songfestivalcafé in de Reguliersdwarsstraat. Dat kan ik iedereen aanbevelen. Tijdens Pride Amsterdam sluit ik daar als dj altijd op een buitenpodium af.”

Barry Paf komt bij op zondag 4 mei

„In mijn agenda stond ‘vrijhouden in verband met lekker bijkomen’. Ja, ik schrijf in mijn agenda wanneer er een rustdag is. Ik heb met mijn vriend Luca dan ook echt een bijkomdag gehouden. Hij had ook een drukke werkweek gehad en was net als ik aan chillen toe. De zondag brachten we deels in bed en deels op de bank door. Dat betekende series bingen, zoals The White Lotus en Adolescence en ook nog een oude zero’s tienerfilm. We zijn er alleen even uit geweest om een paar boodschapjes te doen. Mijn vriend, die Italiaans-Nederlands is, heeft hele lekkere pasta gekookt. Uiteraard zijn we tussen de series en films door naar NPO 1 overgeschakeld voor de 4 mei Dodenherdenking en zijn we twee minuten stil geweest. Ik ben er op de Dam ook weleens bij geweest, maar deze keer niet.”

Bevrijdingsdag maandag 5 mei

„Na Dodenherdenking is het natuurlijk Bevrijdingsdag, voor mij een mooie dag. In het verleden ben ik ook mee geweest met een Bevrijdingsfestival-helikopter. Een keer met Suzan & Freek, met Meau, rapper Donnie (hij noemt me Paffert) en ook – heel lang geleden, met Sita. Dit jaar zat ik niet in een helikopter, maar met vrienden bij de Westerkerk in Amsterdam. Bij het Homomonument is altijd een groot podium, waarbij een stichting een feest organiseert. Vrienden van ons stonden er te draaien, ikzelf niet. Er was een hele inclusieve en diverse line-up. Drags, artiesten uit het buitenland, allemaal van de lhbtiq+-gemeenschap.

Met een paar Redbulletjes weer de auto in en om half 3 ‘s nachts thuis.

Het was een fijn weerzien met veel mensen. Ik hield het bij cola, want ik mocht met Menno de Boer Bevrijdingspop in Assen nog afsluiten. Dat betekende na een sateetje prikken aan de gracht nog twee uur rijden. In Assen stonden ook Hannah Mae, Nick Schilder en de Edwin Evers Band. Ik liep mijn oud-collega Edwin helaas net mis. Voor ik op moest was er de keihard beukmuziek van Outsiders. Op de rider stond dat ik daarna ‘gezellige muziek’ moest draaien, haha. We hebben er dus een paar lekkere 100%NL-hits ingegooid. Het was een superfeestje met allemaal blije gezichten. Met een paar Redbulletjes weer de auto in en om half 3 ‘s nachts thuis. Zo werd het een hele lange, maar mooie Bevrijdingsdag.”

‘Wat doet die Barry Paf de rest van de dag?’

Extra koffie op dinsdag 6 mei

„Eerlijk gezegd had ik wel wat moeite om uit bed te komen, maar ja, na Bevrijdingsdag was er gewoon weer een werkdag. Mocht je denken ‘die Barry Paf maakt toch alleen maar een programma tussen 12.00 en 14.00 uur, wat doet ie de rest van de dag?’ Nou, eigenlijk best wel veel en daar had ik wat extra koffie voor nodig. ‘s Ochtends hadden we meteen jock-overleg met de collega’s. Dan nemen we de acties van de afgelopen week, zoals die trouwmarathon van vrijdag, en die van de komende week door, bijvoorbeeld Moederdag. Door iets te hard schreeuwen in Assen was mijn stem in De Barry Paf Show nog wat hees. Moet kunnen na zo’n leuke Bevrijdingsdag.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Oh ja, ik heb met Metro zitten bellen over deze nieuwe rubriek De week van. Verder heb ik lekker thuis op de computer zitten werken. Als je bij de radio zit, kan dat na je programma ook prima thuis. Zo heb ik de wekelijkse podcast met Edsilia Rombley van de woensdag voorbereid. Die gaat over het Songfestival. Ik heb dus allemaal nieuwtjes verzameld, net als te bespreken onderwerpen en wat teksten bedacht die ik mogelijk ga zeggen. Het rariteitenkabinet zal een thema zijn, dus de gekste Songfestivalinzendingen ooit. Dat betekende tot ‘s avonds laat lekker gekke YouTube-filmpjes kijken.”

Gezellige boel op woensdag 7 mei

„Opnames van de podcast 100% Songfestival met Edsilia dus, die we binnen ons bedrijf Mediahuis bij Audiohuis opnemen. We hebben onder meer Claude en zijn outfit besproken en we hadden Nikkie de Jager als gast in onze podcast. Nikkie snapt er niets van dat Zweden nu als favoriet geldt, dat vindt ze maar niks. Zij vindt dat Claude gewoon moet winnen, want dan kan ze volgend jaar het Songfestival weer presenteren. Het werd een gezellige boel, voordat ik mijn radioshow weer in ging. In de avond heb ik met mijn manager gegeten en wat zaken doorgenomen. Zo hebben we de komende persdag van De Verraders besproken. Op de fiets ging ik tenslotte naar mijn vriend Luca in Amsterdam-Oost. Daar ben ik blijven slapen.”

Eindelijk De Verraders voor Barry Paf

Donderdag 8 mei vol geknuffel

„Eindelijk, negen maanden na de opnames, de persviewing van De Verraders. Die was bij FC Hyena in Amsterdam en ik was eerlijk gezegd best wel zenuwachtig. Na de opnames had ik niks meer gezien, behalve twee promo’s die we de afgelopen weken gedraaid hebben. De andere deelnemers aan het televisiespel had ik ook niet meer teruggezien. Maar het werd superleuk, met veel geknuffel en bijkletsen. Er was veel media, achttien verschillende titels geloof ik. Van Shownieuws tot RTL Boulevard, Veronica Superguide, nou ja, you name it. Voor de interviews was ik gekoppeld aan Estelle Cruijff. Met haar heb ik ontzettend gelachen, ook in het Verraders-kasteel al. We hebben een leuke klik. We hebben met z’n alleen ook de eerste aflevering gekeken en ik moet zeggen: het ziet er fantastisch uit. Het is mooi gemonteerd, met spanning en onverwachte wendingen. Ik vind het altijd een beetje raar om mezelf op het scherm te zien, misschien omdat ik radio-dj ben. Zeker bij zoiets als dit, waarvan je niet weet wat ze van je gaan uitzenden. Ik kan echter niet wachten op de volgende afleveringen.

‘s Avonds moest, of mocht, ik nog draaien in het Skate Café op de verjaardag van Ruben Nicolai. Hij was 50 jaar geworden en had me gevraagd. Gerard Joling kwam nog optreden, net als Frans Duits en – alweer – rapper Donnie. Het werd een mooi feest, helemaal top. Tijd om te slapen, al zit ik nog vol adrenaline.”

📺 Deelnemers De Verraders Naast Barry Paf gaan de volgende mensen de strijd met elkaar aan: Annick Boer, Christiaan Bauer, Churandy Martina, Dimeo Van der Horst, Duncan Tromp, Eric de Munck, Estelle Cruijff, Frederik Brom, Jan van Halst, Joost Dowib (Josylvio), Julia Heetman, Kim Feenstra, Lale Gül, Lidewij Welten, Omar Ahaddaf, Sanne Vogel, Shay Kreuger en Vinchenzo.

Vrijdag 9 mei, dag van De Verraders

„Om 9.00 uur is de eerder besproken podcast online gekomen en dan is het tijd voor mijn favoriete dag bij 100%NL, Meezing Vrijdag. Het woord zegt het natuurlijk al, dan draai ik meezinghits. Van Abba tot alles wat maar geschikt voor een beetje meezingen is.

En ik kan de Metro-lezers en mijn vrienden beloven: je krijgt me een explosieve aflevering te zien, niet normaal.

En dan… De Verraders, de eerste uitzending, wat spannend! Ik heb een viewing-party met vrienden bij mij thuis, dus dat moet ik nog even voorbereiden. Er komen vrienden van mij en van Luca en een vriendin die ik tijdens de opnames van De Verraders als vertrouwenspersoon had. Met haar kon ik dingen gelukkig bespreken. De persfoto van mij van het programma, groot uitgeprint, mochten we allemaal meenemen na de presentatie en staat nu prominent naast de tv.

Zelf een filmpje maken, dat ben ik wel gewend. Maar nu gaat iedereen zien hoe ik op anderen reageer en wat anderen over elkaar en mij te zeggen hebben. En ik kan de Metro-lezers en mijn vrienden beloven: je krijgt me een explosieve aflevering te zien, niet normaal. Ik kan verder niet spoilen natuurlijk, maar ik noem het een aanrader. En met die aanrader zit mijn week erop!”

Barry Paf in De Verraders is vanavond (vrijdag 9 mei) om 20.08 uur op RTL 4 te zien. Je kunt de reeks ook volgen op Videoland.

Vorige Volgende

Reacties