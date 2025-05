Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Vuurwerkramp: zo’n opslag in een woonwijk, hóe dan? Maar dat bestaat nog steeds

De heerlijk zonnige 13 mei in het jaar 2000 werd duister, diep duister: de vuurwerkramp bleek een allesverwoestende klap voor Enschede. Precies een kwart eeuw later is er nu een vierdelige tv-serie over de klap die een complete woonwijk van de kaart veegde: De Vuurwerkramp (EO).

De Vuurwerkramp, met onder meer Joes ‘Slimste Mens’ Brauers, Thomas Acda (beiden politiemensen) en Katrien van Beurden (bazin van het vuurwerkbedrijf) is vanaf vanavond te zien. Op NPO Start vind je de hele reeks al. Metro bekeek de eerste aflevering voor tv-rubriek Blik op de Buis.

De Vuurwerkramp wordt nooit vergeten

De ramp als in Enschede is er eentje die nooit (of heel lang niet) zal worden vergeten. Er zijn er maar weinig van. De nieuwsjaarbrand van Volendam is ook iets van het collectieve geheugen. En verder achter ons de watersnoodramp, als grootste ramp in ons land van na de Tweede Wereldoorlog.

In februari 1991 had Nederland al eens een vuurwerkramp meegemaakt, in Culemborg. Goed dat de EO-serie daaraan herinnert, want die staat veel minder op het netvlies. Er waren ‘maar twee doden en tientallen gewonden’, zo gaat dat. Op televisie klonk destijds: „Dit mag geen tweede keer.” Er bleek niet veel geleerd, want de tweede keer kwam toch en vele malen heftiger. De vuurwerkramp van Enschede telde 23 doden, zo’n 950 gewonden en tweehonderd woningen in de volkswijk Roombeek waren compleet verwoest. Zelfs als je nu naar het ‘slagveld’ van destijds kijkt, is het nog steeds ongelooflijk.

Hieronder zie je de daadwerkelijke allesvernietigende klap van 25 jaar terug.

Goede bedoelingen, maar wachten op de klap

De Vuurwerkramp bevat verzonnen verhalen over personen in Enschede (zo is de bazin van het ontplofte bedrijf een vrouw en in werkelijkheid een man), maar natuurlijk allemaal gebaseerd op die daadwerkelijke ramp. De EO heeft er goede bedoelingen mee: laten zien hoe ingrijpend de klap was en nog meer de nasleep ervan. Hoe levens ingrijpend veranderden, mensen worstelden met vragen zonder een antwoord te krijgen en getoonde veerkracht bij een afschuwelijke gebeurtenis. Toch, moet deze Metro-kijker toegeven, zit je de hele eerste aflevering te wachten op hoe de boel de lucht in gaat en hoe regisseur Lourens Blok (Rampvlucht) dat in beeld heeft gebracht. Blok had in Philip Delmaar (Penoza) en Edward Stelder (Swanenburg) overigens twee prima scenarioschrijvers aan zijn zijde.

🚒 Ooggetuigen vuurwerkramp Behalve de serie op tv is op YouTube vanaf vandaag ook vier weken de reeks De Vuurwerkramp: Ooggetuige te zien. Vier mensen delen daarin hoe zij de ramp in Enschede van dichtbij hebben meegemaakt en wat voor impact dat had. Hun verhalen worden aangevuld door de acteurs Joes Brauers, Katrien van Beurden, Britte Lagcher en Elisa Beuger. Je vindt het op NPO Startpunt, het YouTube-kanaal van NPO Start.

Songfestival-uitzending gestaakt

Op de avond van de vuurwerkramp deed Linda Wagenmakers met No Goodbyes voor Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival. Op de vaderlandse tv werd de live-uitzending vanwege de ernst van de situatie in Enschede en uit respect voor de slachtoffers gestaakt. ‘Leuk’ dat daar in de serie heel kort nog even aan wordt herinnerd.

Zo heeft iedereen, die toen bestond, ongetwijfeld herinneringen aan die 13e mei in 2000. In De Vuurwerkramp zien we het nogal schrijnende verhaal van een tienermeid, gespeeld door Josephine Arendsen, die tijdens de ontploffing nog maar een paar uurtjes op zichzelf woont, pal naast de vuurwerkopslag. Zulke verhalen waren er in werkelijkheid natuurlijk, iedereen had die van zichzelf.

Wet over vuurwerkopslag

Na het kijken dringt zich meteen een vraag op: een vuurwerkopslag middenin een woonwijk, hóe dan? Een kwart eeuw later zijn die er echter nog steeds. Alleen in Enschede al acht, tekende Eénvandaag vorig jaar op. De Nederlandse wet stelt: een vuurwerkopslag moet op minstens 8 meter afstand van een woning staan. Daar hadden ze in die stad in Twente bij de ramp wat aan… Een wet ‘vuurwerkopslag mag nooit in een woonwijk staan’ is toch veel logischer? Een algeheel vuurwerkverbod trouwens ook.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Noot: de aflevering van de klap is goed (als je dat zo mag zeggen), maar de veranderde werkelijkheid voor de verschillende personages kan de beoordeling in de volgende afleveringen nog naar 4 tillen. Zoals die van de rechercheur bijvoorbeeld: Thomas Acda maakt zijn opwachting pas in de tweede aflevering.

De Vuurwerkramp is vanaf vanavond (2 mei) vier vrijdagen om 20.30 uur bij de EO te zien op NPO 1. Streamen kan al helemaal via NPO Start. Dinsdag 13 mei (22.35 uur, NPO 2) zendt dezelfde omroep ook De middag van 2000 uit, een documentaire met ooggetuigen die 25 jaar geleden nog kind waren.

