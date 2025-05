Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Op naar de finale van het Songfestival!

Claude keert zaterdagavond terug op het podium van het Eurovisie Songfestival. Finale! De Noord-Hollander ging namens Nederland tijdens de halve finale in het Zwitserse Basel met negen anderen door naar de beslissende avond.

Onze inzending wist met het lied C’est La Vie genoeg punten te krijgen van het internationale publiek. Dat gebeurde via televoting, de landenjury’s geven alleen tijdens de finale punten.

Claude werd vanavond tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival getrakteerd op een luid applaus van het publiek. Fans in de zaal reageerden enthousiast nadat de Nederlander was uitgezongen. Ook in het perscentrum kon Claude rekenen op applaus.

Licht geëmotioneerde Claude tijdens Songfestival

„Merci! Dank jullie wel!”, riep Claude na zijn optreden. De 21-jarige zanger leek aan het einde opnieuw licht geëmotioneerd, net zoals eerder bij de repetities.

Toegegeven: nog veel uitbundiger werd er door de duizenden toeschouwers gereageerd op inzendingen van Zweden, Estland en Albanië. Metro was in een voorbeschouwing eerder vandaag net zo enthousiast over Claude, maar zeker ook over Zweden.

Hieronder zie je het optreden van Claude van vanavond.

👍 Claude populair Dat Claude de finale zou halen, lag in de lijn der verwachting. Bij de bookmakers staat de zanger ruim in de top tien van de populairste inzendingen. Volgens hen heeft de Zweedse inzending KAJ met het lied Bara Bada Bastu de grootste kans om de editie van dit jaar te winnen.

Ook door naar de halve finale

Samen met Claude plaatsten deze negen landen zich voor de halve finale van het Songfestival: Noorwegen, Albanië, Zweden, IJsland, Polen, San Marino, Estland, Portugal en Oekraïne.

Dit betekende automatisch uitschakeling voor Slovenië, Azerbeidzjan, Kroatië, Cyprus en onder zuiderburen, België. De Belgen hadden het niet plaatsen voor de finale van het Songfestival bepaald niet verwacht.

‘Tien uit twaalf’ op het Songfestival

Dankzij Claude heeft Nederland voor de tiende keer in twaalf Songfestivals de finale gehaald. Daarmee behoort ons land nog altijd tot een van de best presterende landen in de recente geschiedenis. Sinds Anouk in 2013 na een recordaantal van acht gemiste finales eindelijk weer voor succes zorgde, zette Nederland een opvallend goede kwalificatiereeks neer. Alleen in 2015 en 2023 ging het mis met respectievelijk Trijntje Oosterhuis en het duo Mia Nicolai en Dion Cooper.

In 2021 zat Nederland overigens niet in spanning omdat Jeangu Macrooy al automatisch naar de finale ging dankzij de winst van Duncan Laurence twee jaar eerder. Vorig jaar ging het na het behalen van de finale alsnog mis toen Joost Klein werd gediskwalificeerd.

Van de overige landen haalden sinds 2013 alleen Oekraïne en Zweden alle finales waarin ze meededen. Beide landen gingen ook vanavond door.

