Claude blij met eerste repetitie songfestival: ‘Het was fantastisch’

Claude vond zijn eerste repetitie voor het Eurovisie Songfestival „fantastisch”. Dat zegt de zanger zondagavond in een filmpje op sociale media van AVROTROS. Eerder op de dag mocht de 21-jarige Claude voor het eerst oefenen in Basel en werd meer duidelijk over zijn outfit en act.

„Mijn eerste repetitie was fantastisch. Het ging goed en het was geweldig en ik zou daar heel veel over willen laten zien aan jullie, maar dat kan helaas nog niet”, zegt Claude in het filmpje.

Claude over zijn dansers en violisten

De zanger kan wel wát vertellen en stelt vervolgens zijn „geweldige dansers” en „geweldige violisten” voor die tijdens zijn act met hem op het podium staan. „Met hen ga ik aankomende twee weken het podium in Basel betreden en ik heb daar heel veel zin in en ik denk zij ook.”

Eerder op de dag deed de organisatie van het songfestival kort verslag van de eerste repetitie van Claude. Toen werd duidelijk dat hij met twee dansers op het podium stond, maar nu blijkt dus dat ook drie violisten hem daar vergezelden. De zanger draagt een burgondyrood oversized pak van ontwerper Ilona Simons met lakschoenen en een parelketting. Aan het einde van zijn act wordt er een zee van roze en blauwe bloemen op het grote ledscherm achter het podium geprojecteerd.

Joost Klein weigerde tweede deelname

Er was lange tijd sprake van Joost Klein die opnieuw namens Nederland naar het Songfestival zou gaan. Maar eind vorig jaar maakte Klein bekend zelf een tweede deelname te hebben geweigerd. Zijn beslissing maakte hij grotendeels door de kritiek die hij te verduren kreeg op zijn gedrag tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala in november.

Op Instagram maakte hij destijds bekend dat hij en zijn team alles klaar hadden om mee te doen aan het songfestival volgend jaar. Toch besloot hij te weigeren omdat hij meer tijd nodig heeft om te herstellen. „Het voelt gewoon niet goed. Ik ben dankbaar voor alle liefde in de wereld, maar ik ben nog steeds erg geraakt door dit jaar.” De kritiek op zijn gedrag was uiteindelijk „de druppel” voor Klein.

