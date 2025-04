Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dotan doet nog eens boekje open over nepaccounts: ‘Keerpunt’

Zanger Dotan kwam een aantal jaar geleden flink in opspraak omdat hij nepaccounts had gebruikt om zichzelf een veer in de reet te steken. Het gebruiken van die accounts was ook nog zijn idee, niet van zijn management, gaf hij later toe. „Ik was dom, naïef en onzeker”, zei hij erover. Gisteravond schoof hij aan bij Beau om daar nogmaals een boekje open te doen over deze periode. Dat zie je in bovenstaande video.

De zanger geeft toe dat hij het achteraf „ontzettend dom” en „een harde les” vond. Na de ophef verdween hij even uit de spotlights, maar inmiddels treedt hij alweer een tijd op én schuift hij dus aan bij talkshows. Metro interviewde Dotan in 2021, toen hij toegaf dat het, op z’n zachtst gezegd, ‘geen prettige periode’ was: „Nu zie ik het echt als een blessing in disguise. Ik zie hoeveel het me heeft gebracht. Het was een soort reset. Dit moest gebeuren om dingen aan te pakken, om met mezelf aan de slag te gaan. Zonder deze gebeurtenis had ik de muziek die ik nu maak nooit kunnen maken. En was ik niet geweest wie ik nu ben. Blij, open. Ik kan nu echt zeggen dat ik er dankbaar voor ben.”

Reacties