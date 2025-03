Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Veel reacties op overlijden Rob de Nijs: ‘Internationale allure aan z’n kont, maar op-en-top Nederlands’

Het overlijden van de geliefde Rob de Nijs heeft veel losgemaakt en droevige reacties opgeleverd. De zanger wordt geroemd om zijn muziek en de persoon die hij was.

Rob de Nijs is 82 jaar geworden en gisteren overleden in zijn woonplaats Bennekom. Sinds 2019 leed hij aan de ziekte van Parkinson. Producent MediaLane, die een musical over zijn leven maakte, heeft het heengaan van Rob de Nijs vandaag gemeld. Voor de cast en productie van die musical (Malle Babbe) zal het een bijzonder jaar worden. Zij spelen en zingen nog over Rob de Nijs tot medio december. Over een man dus, die er nu niet meer is.

‘Diep geraakt door overlijden Rob de Nijs’

Op de website en social media van de musical is te lezen: „Alle collega’s van MediaLane Theater, onder wie de creatives, cast, crew en het orkest van de musical Malle Babbe, zijn diep geraakt door het verdrietige nieuws dat Rob de Nijs is overleden. De afgelopen maanden hebben wij de eer gehad om veel met de familie te werken en samen te zijn. Met als een van de hoogtepunten het bezoek van Rob en Jet, samen met Julius, Robbert en Sharon, aan de voorstelling. Wij zijn dankbaar voor deze bijzondere momenten. Wij wensen de familie veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd.”

Het voelt alsof ik je een beetje heb mogen leren kennen omdat ik in je leven, je verleden, heb mogen duiken.

De man die Rob de Nijs dit hele jaar speelt, is René van Kooten. Hij noemt Rob de Nijs „een icoon”. Nederland verliest volgens de acteur en zanger een van de grootste zangers. Van Kooten: „Het voelt alsof ik je een beetje heb mogen leren kennen omdat ik in je leven, je verleden, heb mogen duiken het afgelopen jaar en omdat jij en Jet me zoveel vertrouwen hebben gegeven in het heden. Het is een verdrietige dag”, schrijft Van Kooten bij een foto van De Nijs. „Je zal gemist worden.”

De tournee van Malle Babbe gaat deze week door. Van woensdag tot en met vrijdag staat de Rob de Nijs-musical in Tiel, daarna drie dagen in Doetinchem. Al deze shows zijn uitverkocht.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Dag liefste’

Jet de Nijs eert haar overleden man op Instagram met een foto van de zanger. „Dag liefste”, staat erbij met de geboorte- en sterfdatum van Rob de Nijs.

Op het bericht van Jet komen veel reacties binnen en sturen onder anderen Jeroen Pauw, Roxeanne Hazes, Maurice Wijnen, de genoemde René van Kooten op – op het moment van schrijven – ruim 3700 anderen (gebroken) hartjes. „Sterkte lieve Jet”, schrijft Claudia de Breij. Angela Groothuizen zegt: „Ach schat…”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Rob de Nijs, tijdens zijn leven gelukkig al volop geëerd’

Claudia de Breij vindt dat Rob de Nijs „internationale allure aan zijn kont had hangen, maar was tegelijkertijd op-en-top Nederlands”. Presentator Leo Blokhuis denkt terug aan Rob de Nijs als een „mooie, inspirerende man”, zo zegt hij in een reactie op het overlijden van de zanger. „Hij was ongelooflijk charmant, humoristisch en een fijn mens. Iemand met een imposant oeuvre.”

Op sociale media delen onder anderen Jan Smit, Bastiaan Ragas en Cornald Maas berichten over Rob de Nijs. „Heel veel sterkte met dit zware verlies”, schrijft Smit bij het overlijdensbericht op de officiële Instagrampagina van De Nijs. „Dag lieve, zachte, zoekende en bovenal talentvolle Rob, rust zacht. Heel veel sterkte en liefs voor Jet, Robbert, Yoshi, Julius en al diegenen die hem dierbaar waren”, schrijft Ragas. Cornald Maas noemt De Nijs in een bericht op X „een icoon dat we gelukkig tijdens zijn leven nog wel volop geëerd hebben”. „Groots zanger, altijd trouw gebleven aan zijn vak en zijn publiek”, aldus Maas. Henny Huisman deelt op X geschrokken te zijn van het overlijdensbericht van De Nijs. Ook hij noemt de zanger „een icoon”. „Rust zacht lieve man, je liedjes leven voort als nooit tevoren.”

📺 Aandacht voor Rob de Nijs op tv Op NPO 1 is vandaag (maandag 17 maart) rond 21.30 uur een aflevering van de TV Show te zien waarin Rob de Nijs centraal staat. Rond 22.10 uur start op NPO 2 de documentaire Rob de Nijs – Niet voor het Laatst. De documentaire is gemaakt door Leon Verdonschot, die De Nijs volgde in het jaar dat hij 75 werd. Op SBS6 staat Shownieuws vanavond geheel in teken van de dood van de artiest.

Parkinson-stichting dankbaar

Stichting ParkinsonNL bedankt Rob de Nijs voor zijn „muziek, zijn strijd voor meer aandacht voor de ziekte van Parkinson en voor zijn openheid over wat de ziekte voor hem en zijn gezin betekende. Zo stak hij andere mensen met de ziekte een hart onder de riem”, staat in een reactie op de website van de organisatie, die fondsen werft voor onderzoek, innovatie en voorlichting. „De zanger leed sinds een aantal jaar aan de ziekte van Parkinson en moest zijn carrière hierdoor noodgedwongen stoppen. Samen met ParkinsonNL streed hij voor meer aandacht voor de ziekte.”

Rob de Nijs zong onder meer een duet met Ernst Daniël Smid, die eveneens aan de ziekte lijdt, met de titel De muziek gaat altijd door. „Beide zangers wilden met dit nummer laten zien hoe belangrijk het is dat er meer aandacht is voor de ziekte”, schrijft ParkinsonNL.

Ziggo Dome had ‘de grote eer’

De Ziggo Dome wenst de familie en dierbaren van Rob de Nijs „veel sterkte” met het overlijden van de zanger. De artiest gaf in juni 2022 zijn laatste concert in de Amsterdamse concertlocatie. De Ziggo Dome noemt dat „een grote eer”. Toen een registratie van het optreden op televisie werd uitgezonden, waren veel kijkers diep ontroerd.

„Met zijn overlijden verliezen we een icoon uit de Nederlandse muziekgeschiedenis”, aldus een woordvoerder. „We zijn ervan overtuigd dat de muziek van Rob de Nijs mensen zal blijven raken, nu en in de toekomst.” De Nijs werd bij zijn laatste concert met een staande ovatie ontvangen. Aan het einde van de show kreeg hij eveneens een staande ovatie.

Vorige Volgende

Reacties