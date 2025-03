Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Roos Moggré doet boekje open over burn-out: ‘Ik was bang voor mijn eigen schaduw’

Roos Moggré deelt in De Geknipte Gast haar heftige ervaring met een burn-out, die gepaard ging met paniekaanvallen. In gesprek met Özcan Akyol blikt ze terug op het moment waarop het niet meer ging en ze op de werkvloer instortte.

„Ik kon op een gegeven moment alleen nog maar huilen, sliep slecht en slikte veel paracetamol voor de hoofdpijn.”

Roos over haar burn-out

De burn-out begon niet zomaar: het voelde voor Roos als iets wat zich langzaam opbouwde, en steeds erger werd. „Mijn relatie ging uit, ik kocht een huis in Bos en Lommer en begon met verbouwen. Maar alles liep uit de hand. Er waren zoveel dingen die me opbraken”, vertelt ze aan Özcan. Ze voelde zich steeds benauwder, maar negeerde alle signalen en probeerde zo goed als ze kon door te gaan met werken.

Totdat het op een dag echt mis ging. Roos werkte toen bij het Jeugdjournaal en was al naar de huisarts gegaan vanwege haar slechte nachten. „Hij zei: ‘Als ik zo naar je kijk, moet je even niet werken.’ Ik dacht: ‘Hoezo, ik ben 30, dat slaat toch nergens op?’ Maar toen kreeg ik een paniekaanval.” Roos reed naar haar werk, maar de spanning werd teveel. “Ik denk dat het kwam doordat iemand zo officieel zei dat het niet goed met me ging. De rest van de dag werd het niks.”

‘Ik was bang voor mijn eigen schaduw’

Op de werkvloer schakelde Roos haar eindredacteur in. „Ik heb haar geappt: ‘Ik lig hier op de grond en ik weet niet wat er aan de hand is.’” Roos probeerde nog een stukje buiten te wandelen, maar haar werkdag was voorbij. „Ik ben die avond niet meer op de buis gekomen.”

In die tijd had Roos constant paniekaanvallen. „De wereld wordt heel klein als je die krijgt. Ik durfde niet meer te rijden, niet meer naar werk, alles was eng. Ik was bang voor mijn eigen schaduw. Het maakte me uiteindelijk depressief omdat ik nergens meer kwam.”

De weg naar herstel

Özcan vraagt hoe Roos uiteindelijk weer begon te herstellen. „In het begin wist ik niet goed hoe ik eruit moest komen, maar met professionele hulp ging het langzaam beter”, vertelt Roos. Ze besloot uiteindelijk zelf dat het genoeg was: „Ik dacht: dit ga ik zelf niet meer fixen.”

De Geknipte Gast kijk je terug via NPO Start.

