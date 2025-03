Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Roel van Velzen zegt optreden tijdens staatsbezoek aan Kenia af

Zanger Roel van Velzen en zijn drie Keniaanse zangeressen hebben een uitnodiging van koning Willem-Alexander afgeslagen om op te treden tijdens het staatsbezoek aan Kenia, dat morgen begint, meldt het AD.

Zij vinden de mensenrechtensituatie in het land onverenigbaar met een optreden voor de Keniaanse president William Ruto.

Van Velzen zegt optreden af

Betrokkenen bij het beladen staatsbezoek, dat dit najaar nog werd uitgesteld door het kabinet, bevestigen de afzegging. Van Velzen en zijn band stemden in eerste instantie in met een optreden. Van Velzen: „Het idee was dat mijn band en ik samen met de zangeressen zouden optreden in een theater, in het bijzijn van onder anderen de Keniaanse president en onze koning en koningin, als onderdeel van een culturele kruisbestuiving tussen de twee landen.”

Via de telefoon hoorde Van Velzen op een gegeven moment dat de zangeressen „compleet in shock waren” door de grote onrusten in het land. „En ook zeker door de rol die de president hierbij speelde. Toen de situatie niet beter werd, hebben de zangeressen en ik gezamenlijk besloten dat het op dat moment niet goed zou voelen om af te reizen en op te treden. Een beslissing die door het hof volledig werd gerespecteerd.”

Controversieel bezoek

De productie was al in volle gang toen afgelopen zomer dodelijke rellen uitbraken. Keniaanse jongeren demonstreerden in de hoofdstad tegen een belastingverhoging op voedsel en andere eerste levensbehoeften. De veiligheidstroepen van president William Ruto sloegen de demonstraties neer met bloedige afloop: 44 jongeren werden doodgeschoten.

Het staatsbezoek aan Kenia is daardoor ook controversieel. De koning zou eigenlijk vorig najaar al naar Nairobi reizen, maar stelde dat bezoek na de rellen stilletjes uit. In januari kondigde het koningshuis het bezoek opnieuw aan, wat leidde tot protesten in Kenia en binnen de Keniaanse gemeenschap in Nederland.

Na de afzegging van Van Velzen, moest het hof op zoek naar een vervanger. Die is inmiddels gevonden: Fuse, een zeskoppige klassiek- en jazzband, gaat mee naar Kenia.

