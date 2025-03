Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hollands glorie in Hollywood: film Ik ben geen robot wint Oscar

Tussen de grote acteurs, filmmakers en andere Hollywood-beroemdheden, won vannacht ook ons kikkerlandje een Oscar in Los Angeles. De Nederlandse film Ik ben geen robot werd namelijk bekroond met het gouden beeldje.

Vannacht vonden de beroemde Oscars plaats in het Dolby Theater in Los Angeles. En daar viel ook de Nederlandse film van regisseur Victoria Warmerdam in de prijzen.

Nederlandse film Ik ben geen Robot wint Oscar

Samen met producent Trent Warmerdam en hoofdrolspeelster Ellen Parren zat Warmerdam in de zaal. Warmerdam en Trent namen de prijs samen in ontvangst. Ik ben geen robot is een korte film over een vrouw (Parren) die eraan twijfelt of ze misschien een robot is.

Tijdens haar speech loofde de regisseur hoofdrolspeelster Parren en de cast en crew. „Jullie hart en ziel zit in elk frame van deze film. Deze prijs is ook voor jullie.”

Regisseur Victoria Warmerdam klimt podium op in Los Angeles

Producent Trent en Warmerdam zijn een stel. Eerder op de avond sprak acteur Kieran Culkin, die een Oscar won voor zijn bijrol in A Real Pain, uit dat hij vier kinderen met zijn vrouw zou krijgen als hij een Oscar won. Warmerdam maakte daar tijdens haar podium-moment een grapje over en legde aan Trent uit dat zij géén kinderen ging baren vanwege de Oscar. Maar ook sprak ze: „Wij nuchtere Nederlanders zeggen het niet vaak, maar ik hou van je.”

Acteur Henry van Loon speelt ook in Ik ben geen robot en zou eigenlijk ook naar Los Angeles afreizen, maar was verhinderd. Maar over de prijs is hij lyrisch. „Dit is iets dat je nooit meemaakt, dit is echt een holy-shit-what-the-fuck-moment.” Hij mikt voorlopig echter niet op een carrière in Hollywood: „Ik heb hier in Nederland drie kinderen en een uitverkochte theatertour. Zo nuchter ben ik dan ook wel weer. Maar mocht hij meelezen: ik wil best wel een keer in een film met Will Ferrell spelen.”

Ook de Nederlandse film Wander to Wonder maakte vannacht kans op een Oscar in de categorie beste korte animatie. Maar de makers gingen er uiteindelijk toch niet met die prijs vandoor.

Grote winnaar Oscars

De film Anora was vannacht de grote winnaar bij de uitreiking. De tragikomedie van regisseur Sean Baker won de beeldjes voor beste film, regie, scenario, montage en actrice (Mikey Madison). De film, die eerder ook de Gouden Palm won op het Filmfestival van Cannes, gaat over een jonge stripper uit Brooklyn die trouwt met de zoon van een Russische oligarch.

Overigens vielen Nederlanders vaker in de prijzen bij de Oscars. Vorig jaar sleepte de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema ook een Oscar in de wacht voor zijn werk voor de film Oppenheimer.

