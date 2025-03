Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Presentatrice Loretta Schrijver (68) overleden

Presentatrice Loretta Schrijver is in de nacht van woensdag op donderdag op 68-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt RTL donderdag. Schrijver overleed aan de gevolgen van kanker. Ze was onder meer bekend als presentatrice van RTL Nieuws en Koffietijd. Ook was zij panellid in het RTL-programma The Masked Singer.

Schrijver begon na haar studies geschiedenis en vertaalkunde haar carrière in de tv-wereld. Vanaf 1989 presenteerde zij samen met Jeroen Pauw, met wie zij ook een relatie had, het RTL Nieuws. De presentatrice maakte ook programma’s voor AVRO en Omroep MAX.

Vorig jaar zomer maakte Schrijver bekend dat de darmkanker, waaraan ze drie jaar eerder was geopereerd, was teruggekeerd en uitgezaaid. Daarna kreeg zij chemotherapie.

Dankbaar

Ilse Openneer, hoofdredacteur van RTL Nieuws roemt Schrijver om haar „warme persoonlijkheid met een prachtige, kenmerkende stem”. „Ze informeerde miljoenen mensen over het wereldnieuws, op haar eigen toegankelijke manier. Haar lach schalde regelmatig over de redactie. We zijn Loretta ontzettend dankbaar voor alles wat ze voor RTL Nieuws heeft betekend.”

Van Schrijver wordt in besloten kring afscheid genomen.

ANP

