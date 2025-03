Deel dit artikel: Share App Mail Pin

K3 reünie is én blijft zonder Josje: ‘Er is maar één originele bezetting’

Het is the talk of the town: de K3 reünie. Na een lange tijd van speculeren, was het deze week toch echt zo ver. De originele K3 maakte na een countdown op hun Instagram bekend nog een keer samen te komen. Maar zónder Josje Huisman, die in 2009 het stokje overnam van Kathleen Aerts.

Tot teleurstelling van de zangeres.

K3 reünie zonder Josje Huisman

Op social media deelde Huisman – die van 2009 tot en met 2016 bij K3 zat – dat ze dacht dat ze wel gevraagd zou worden voor een reünie als die er zou komen. „Dat was dus niet het geval”, bekende ze eerder deze week in een TikTok-video. „Maar ik had dat zeker wel leuk gevonden.”

@josjehuismanofficial Even een korte video van mij, ik kreeg zoveel lieve berichtjes met de vraag of ik ook langs zou komen bij de K3 reünie, dat had ik sowieso leuk gevonden! Ik wens iedereen die een ticket heeft weten te bemachtigen dan ook super veel plezier!!😍 #K3reunie ♬ origineel geluid – josjehuismanofficial

Gert Verhulst begrijpt dat Josje Huisman teleurgesteld is dat ze niet is gevraagd om mee te doen met de reünieconcerten van K3. De originele K3-leden Karen Damen, Kristel Verbeke en Kathleen Aerts treden volgend jaar april op in Antwerpen en Rotterdam. Dat Huisman niet meedoet, is volgens de baas van Studio 100 logisch. „Er is maar één originele bezetting en dat is degene die we nu gaan zien, zo simpel is het”, zei Verhulst tegen RTL Boulevard.

„Ik vond de reactie van Josje eigenlijk heel mooi, heel menselijk en heel eerlijk”, zegt Verhulst over de opgenomen video van Huisman. „Ze heeft ook iedereen veel succes toegewenst. Ik snap dat ze graag een liedje had meegezongen, maar dat is niet zo.”

Heel veel vraag

De reünieconcerten – veertien in Antwerpen en acht in Rotterdam – waren allemaal binnen een mum van tijd uitverkocht. Maar voor wie geen kaarten heeft kunnen bemachtigen is er nog hoop. Vanwege de grote vraag, probeert het drietal extra shows in te plannen. Verhulst liet eerder op Radio 538 al weten dat er nog altijd „heel, heel veel vraag” naar kaartjes is. „Tickets worden al aangeboden voor woekerprijzen, dat is natuurlijk niet de bedoeling.”

Voor de drie originele K3-vrouwen kwam de stormloop op tickets als een grote verrassing. „We zijn nog niet helemaal bekomen van wat er maandag gebeurd is. Jullie zijn ongelooflijk!”, zo schreven de vrouwen op Instagram. Volgens Damen ontplofte haar telefoon maandag. „Ik geloof het bijna niet. We hebben een beetje spijt dat we geen langere periode kunnen boeken, want er zijn mensen die geen tickets konden bemachtigen.”

Reacties