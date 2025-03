Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Froukje verruilt dit jaar leven als artiest voor leven als stagiaire: ‘Iets doen waarbij ik niet centraal sta’

Druk, druk, druk, druk: dat was artiest Froukje de afgelopen jaren aan een stuk door. Van optredens op Lowlands en Rock Werchter, tot het uitbrengen van nieuwe muziek en op tour gaan. Maar dit jaar houdt de zangeres zich koest en loopt ze stage op het kantoor van campagnebureau BKB in Amsterdam.

„Voor mij is het belangrijkst dat ik gewoon even stagiair kan zijn.”

Froukje miste zingeving en verbreding

Op het Instagramaccount van BKB introduceert Froukje zich als de nieuwe stagiaire. „Ik ben artiest en hou van mijn werk. Toch heb ik besloten een jaar geen optredens te doen. Ik miste wat zingeving en verbreding. Zo kwam ik terecht bij BKB”, schrijft ze.

„In mijn werk ben ik altijd bezig een verhaal te vertellen en te bedenken hoe je dat bij je doelgroep krijgt. Het leek me heel leuk dat te doen voor doelen die op een meer concrete manier iets veranderen.”

Ook het werken in kantoorsetting leek haar boeiend. „Ik ken dat niet”, geeft ze toe. „Soms ben ik dagen in mijn eentje in de studio. Collega’s zie ik dan alleen als ik een meeting plan. Hier kan je altijd even naar iemand toe lopen.”

Het jaar is nog maar net begonnen, en toch heeft Froukje al het idee dat dit jaar bijdraagt aan haar zelfstandigheid en volwassenheid. „Ik ben iets aan het doen waarbij ik niet centraal sta, waar ik dingen kan leren zonder grote consequenties. Dit doe ik echt voor mezelf.”



Een pauze nemen vroeger heel normaal

Dat de zangeres een pauze neemt, verbaast muziekjournalist Atze de Vrieze niet. Hij noemt het zelfs in gesprek met NOS een „heel goed besluit” van Froukje. „In de jaren negentig was een albumcyclus van drie jaar heel normaal.”

Maar sinds de komst van social media is het veel normaler geworden om er als artiest ‘constant’ te zijn. Zo ook voor Froukje. Sinds de coronacrisis is zij er voortdurend geweest, met muziek, shows, tours en op festivals.

Nu staat dat allemaal even op een laag pitje, al is de zangeres wel op de achtergrond bezig met een nieuwe plaat, zo vertelde ze deze week in talkshow Eva Jinek.

