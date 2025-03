Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Droombaan: kleine Dana uit Peru is nu hoofd entertainment van Disneyland Paris

Voor een jong meisje in Lima moet het als sprookje, een fantasie of een prachtige film hebben geklonken: ooit zou zij in Amerika wonen, op Broadway in New York werken en nog later hoofd entertainment van Disneyland Paris zijn. Dat zou natuurlijk nooit gebeuren. Fantasieën en sprookjes kunnen echter eindigen in ‘leefden nog lang en gelukkig’, dus de droombaan kwam er voor dat meisje uit Peru, Dana Harrel, toch.

Metro trof deze bijzondere en creatieve dame onlangs in haar huidige thuishaven, Disneyland Paris. We bezochten daar de nieuwe avondshow: het sluitstuk op, rond en boven het imposante Kasteel van Doornroosje. De show waar zo’n beetje elke themaparkbezoeker op blijft wachten.

Disney Tales of Magic

De naam is Disney Tales of Magic, een show die zich voor het eerst ook afspeelt in Main Street, de hoofdstraat in het Disneyland Park met uitzicht op het Kasteel van Doornroosje, waar veel winkeltjes te vinden zijn. Disney Tales of Magic bestaat uit figuren, beelden en muziek van de Walt Disney Animation Studios en Pixar Animation Studios. Je kunt erover lezen in een verhaal dat Metro er eerder over schreef, maar kijken naar onderstaande video kan ook.

We vierden eerder trouwens ook het 30-jarig bestaan van Disneyland Paris mee.

We ontmoetten Dana Harrel in een op dat moment nog steenkoud Disneyland Paris, maar de sfeer is dat allesbehalve. Het is de dag dat Disney Tales of Magic namelijk aan journalisten uit meerdere Europese landen wordt vertoond. Het is ook voor Dana Harrel ook een hoogtepunt in haar toch al zo mooie carrière.

Van kinderarts tot Disneyland Paris

In Lima zag zij als meisje hoe verschillend kinderen opgroeien en hoe ongelijkheid kan zijn. Dana had toen nog in gedachten om kinderarts te worden. Als tiener belandde zij in de Verenigde Staten en had daar een moeilijke en eenzame start omdat zij nog geen Engels sprak. Toen Dana in aanraking kwam met musicals, veranderde haar wereld. In het theater kon zij wél vrienden maken. Een studie aan de New York University’s Tisch School of the Arts veranderde nog meer, zo niet alles.

Zij werkte op Broadway voor theaters, grote musicaltitels en hielp acteurs zich in dit theater-walhalla te ontwikkelen. Eenmaal in de theaterwereld van Californië beland, opende dat de weg richting Walt Disney Live Entertainment, toen nog in Los Angeles. Voor Disney was zij onder meer het brein voor grote shows op cruiseschepen en Disneyland Tokio en Miami, maar enkele jaren geleden werd Disneyland Paris haar vaste thuisbasis. En dan is dit nog maar Dana’s carrière in een notendop. Het kind van Lima vormt nu met haar man en drie kinderen (15, 12 en 7 jaar) een gezin in Parijs.



Droombaan: bazin van live entertainment in Disneyland Paris

Executive Entertainment Director, zo heet de functie van de hartelijke Dana Harrel officieel. Vrij vertaald is dat dus ‘bazin entertainment’. Zij is in Parijs momenteel verantwoordelijk voor shows als The Lion King: Rhythms of the Pride Lands, TOGETHER: A Pixar Musical Adventure, Disney Stars on Parade en natuurlijk die nieuwe avond-happening Disney Tales of Magic. Hoewel je deze show vooral moet zien, horen én voelen (het is alsof je er zelf onderdeel van uitmaakt), omschrijft Harrel het in eigen woorden als volgt: „Je wordt meegenomen op een hele mooie reis. Een reis met echte magie, maar waarbij je ook ontdekt dat magie iets is wat in ons allemaal kan zitten. Ga ook eens vanaf Main Street kijken, zou ik zeggen. Dat is heel speciaal. Ik zag dat een Disneyland Paris-bezoeker een filmpje vanuit Main Street had gemaakt en gedeeld. Je hoorde zijn eigen stem de hele tijd ‘ooh la laaaaaaaaaaaaa’ roepen. Dat vond ik mooi en maakt me blij.”

Welke show je het mooiste vindt, is voor iedereen persoonlijk.

Disney Tales of Magic is de show geworden die Dana Harrel voor ogen (en oren) had. Of het door alle vernieuwende technische mogelijkheden, drones spelen een grote rol bijvoorbeeld, ook de beste van Disney aller tijden is, vindt zij lastiger: „Iedereen heeft een bepaalde emotie bij de shows die er eerder waren. Ik durf wel te zeggen dat we de lat weer hoger hebben gelegd dan voorheen. Maar nogmaals: welke show je het mooiste vindt, is voor iedereen persoonlijk. Wij hebben in elk geval geprobeerd er het allerbeste van te maken.”

Innovatie van 17.500 manuren in anderhalf jaar

De vraag van de verslaggever ‘of een nieuwe avondshow in Disneyland Paris nodig was’, beantwoordt Harrel niet meteen met ‘ja’. „Het is wel goed om altijd te blijven innoveren, dat heb ik geleerd. Als je de mogelijkheid hebt om verhalen op verschillende manieren te vertellen, dan moet je dat vooral doen. Daarom kun je nu ook genieten van de alweer derde avondshow van Parijs. Het is ook goed om na te denken over hoe je de ervaring van de bezoekers van ons themapark altijd maar weer een stukje beter kunt maken.”

Geloof het of niet, maar het maken van Disney Tales of Magic duurde 17.500 manuren, verdeeld over achttien maanden. Wat doe je allemaal in die tijd?, is een vraag die dan opkomt. En hoe managet zij al die uren? Dana Harrel: „Haha, dat is nogal wat hè? Maar het begint allemaal met een idee. Met papier en een pen met een paar mensen aan tafel om te bedenken wat voor verhaal je wilt vertellen. Creatief directeur Tim Lutkin vertelde aan die tafel dat hij in 1992 als kind naar Disneyland Paris kwam en hoe magisch hij dat had gevonden. Dat werd ons uitgangspunt. Met tal van elementen ga je uiteindelijk kijken of je idee kan werken. Het werken met drones en vooral het maken van de projecties, kost de meeste tijd. 17.500 uur in totaal dus, waarbij is gewerkt door tweehonderd mensen. Ja het is veel, maar het gaat om zóveel details.”

Bij Disney begint alles met een verhaal

„Alles begint bij ons altijd met het verhaal van één persoon”, gaat Harrel verder. „Toen ik tien jaar geleden kwam, zou iemand een verhaal over een van de restaurants vertellen. Ik dacht dat dat saai zou worden. De dame van het restaurant vertelde echter niet over het meubelair in die zaak, maar het hele verhaal erachter en dat was prachtig. Toen viel bij mij het kwartje. Zo gaat het verhaal van Disney Tales of Magic nu over dat magie bij jou van binnen zit en wat je ermee kunt doen. Zelf ben ik moeder. Dan zit de magie ook in je kinderen, van de magie in de ogen of een lach van een baby tot de ontdekkingstocht die mijn dochter van 15 nu meemaakt op weg naar volwassen worden. En hoe magisch denk je dat het voor mijn little boy was, toen hij Spiderman ging ontmoeten?”

Of ik Disney-fan was? Maar natuurlijk!

Zelf verwacht Dana Harrel dat het Disney Music Festival, van eind april tot medio september, magisch gaat zijn. Het is de andere grote vernieuwing van Disneyland Paris in 2025. „Dat wordt zo mooi. Het festival neemt het hele Disneyland Park over met muziek all over the place. Dat gaat wel een van mijn eigen favorieten worden, hoe enorm druk ik er nu ook mee ben.”

‘Nooit verwacht voor Disney te gaan werken’

Ja, ook een droombaan als die van Dana is ‘druk druk druk’. Maar dat geeft niet, want het kleine meisje in Lima was toen zij de film Mary Poppins zag al verkocht. Haar kennismaking met een Disney-themapark was in 1980, toen zij met haar familie Walt Disney World in Amerika bezocht. „Ik was daar met mijn ouders, broer en zus en de samenvatting van die reis was ‘wow‘. De belangrijkste tijd die ik meemaakte was echter de periode met geweldige films als The Little Mermaid, Beauty & The Beast en Pocahontas. Toen is bij mij de liefde voor de musical ook ontstaan. Als ik musicals bekeek, voelde ik me speciaal. Eh, magisch… haha.

Of ik Disney-fan was? Maar natuurlijk! Al had ik op dat moment nooit verwacht dat ik er ook voor zou gaan werken. Toen ik eenmaal in de theaterwereld zat, nog steeds niet. Maar de aantrekkingskracht van Disney is zo groot, die moest ik gewoon ervaren. Nu ervaren we het ook als gezin, Disneyland Paris zorgt wat dat betreft voor verbinding.”

Dana’s kinderen zijn absoluut fan van Disneyfilms. „Maar net als alle andere kinderen kijken zij ook naar YouTube hoor. Als zij Disneyland Paris bezoeken, zijn ze al het andere wel even helemaal vergeten.” Het voormalige kind van Lima, geeft andere ouders mee: „Vergeet niet dat ze maar een jaar of achttien kind zijn. Je hebt maar achttien zomers de tijd voor die magische tijd.”

