Claude zingt Songfestivalnummer C’est La Vie voor het eerst op televisie

Zanger Claude heeft gisteravond bij Eva zijn Songfestivalnummer C’est La Vie voor het eerst op televisie gezongen. De Frans-Engelse track, waarmee hij Nederland vertegenwoordigt in Bazel, werd live voor een klein publiek ten gehore gebracht.

Claude maakte er een bijzondere performance van. Al wandelend door de gangen van de studio zong hij zijn nummer, om uiteindelijk met een groep dansers in de regen te eindigen. Zijn zang was grotendeels vlekkeloos, al waren er hier en daar wat zenuwen te horen.

Claude vond het spannend

Voor de uitzending gaf Claude toe dat het toch spannend was om zijn nummer aan het publiek te laten horen. „Ik had eigenlijk geen spanning, tot ik al deze mensen zag zitten en dacht: oh, straks zijn het er veel meer.”

Ook gaf hij een kleine hint over zijn Songfestival-optreden: er gaat gedanst worden! Maar verder bleef hij mysterieus over de choreografie.

‘Ga niet feesten’

De uitzending stond ook stil bij de eerste keer dat Claude het Songfestival keek. Dat was in 2014, toen Conchita Wurst won. Een stukje van Rise Like a Phoenix is zelfs te horen in de videoclip van C’est La Vie.

Wurst was speciaal naar de studio gekomen om Claude persoonlijk toe te spreken. Ze gaf hem nog een belangrijke tip mee: „Ga niet feesten. Daar is daarna wel tijd voor.”

Claudes moeder kwam in een eerder opgenomen interview aan het woord. Ze is trots op haar zoon en vindt dat zijn nummer goed weerspiegelt wat ze haar kinderen altijd meegaf: „Het leven neemt soms rare wendingen, maar je moet doorgaan. Ik zei altijd: op een dag komt het goed.”

Speciale uitzending

De uitzending van Eva was een speciale, want normaal gesproken is het programma alleen van maandag tot en met donderdag te zien. Maar vanwege de WK afstanden werd de Claude-special gisteren uitgezonden.

De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival, waarin Claude optreedt, vindt plaats op 13 mei. De tweede halve finale volgt op 15 mei en de grote finale is op zaterdag 17 mei.

Reacties