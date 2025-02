Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zweeds songfestival drijft de spot met Joost Klein: ‘Jammer en flauw’

De SVT, de Zweedse publieke omroep, heeft gisteravond tijdens de halve finale van het Zweedse nationale songfestival de spot gedreven met Joost Klein. Tijdens de introductie van de zes kandidaten meldde zich opeens een zevende kandidaat, met een blonde pruik, een grote zwarte bril en een blauw jasje, die een dreigende beweging naar de camera maakte.

De presentatoren van dit Melodifestivalen meldden vervolgens dat deze ‘Joost’ was gediskwalificeerd.

Diskwalificatie Joost Klein

Klein mocht in mei 2024 niet meedoen aan de finale van het songfestival na een aanvaring met een cameravrouw. Half augustus werd bekend dat de Zweedse aanklager hem niet zou vervolgen voor bedreiging wegens gebrek aan bewijs.

Na het incident had AVROTROS, die de Nederlandse songfestivaldeelname organiseert, intensieve gesprekken met de EBU, de organisator van het Eurovisie Songfestival. De gesprekken gingen niet alleen over de volgens AVROTROS „onnodige en disproportionele” diskwalificatie, maar ook over de vele klachten over de onveilige sfeer achter de schermen van het muziekevenement.

Na de bewogen editie van vorig jaar met Klein, was het lang onduidelijk of Nederland in 2025 mee zou doen aan het songfestival. Uiteindelijk maakte AVROTROS eind oktober bekend dat Nederland wél mee zou doen aan de editie van dit jaar. Maar zonder Klein – die zelf geweigerd zou hebben. In plaats daarvan gaat de 21-jarige zanger Claude dit jaar naar het Zwitserse Basel namens Nederland.

‘Jammer en flauw’

AVROTROS laat in een korte reactie weten de actie van SVT „jammer en flauw” te vinden. „Maar voor ons is dit hoofdstuk inmiddels afgesloten”, voegt een woordvoerster daaraan toe. Fans van Joost Klein op sociale media noemen de parodie „smakeloos” en „respectloos”.

In Klein zijn nieuwe nummer Why Not??? lijkt de zanger overigens ook te refereren aan zijn diskwalificatie. Zo zingt hij in het Nederlands onder meer „ze zeiden: Joost Klein, je bent gediskwalificeerd” en „ze vonden mij de dader”.

Reacties