Tygo Gernandt reageert voor het eerst op aantijgingen: ‘Feiten en waarheid op tafel leggen’

Tygo Gernandt heeft op de première van Juffrouw Pots aangegeven door een moeilijke periode te zijn gegaan. De acteur werd vorige maand door zijn ex-vriendin beschuldigd van mishandeling en zou vanwege grensoverschrijdend gedrag op non-actief zijn gezet door de makers van Flikken Maastricht.

„Het is wel heftig om zoveel over je heen te krijgen en zo in het nieuws te komen”, reageert de acteur. „Het was voor mij heel pijnlijk dat iemand zo de ruimte krijgt om eenzijdig haar verhaal te doen. En daar aantijgingen te doen die ook onwaarheden bevatten en dat over je heen te laten komen. Dat is heel heftig.”

Tygo Gernandt doet zijn verhaal

In gesprek met RTL Boulevard vertelt Gernandt waarom hij nog niet eerder zijn kant van het verhaal heeft gedeeld: „Ik heb er bewust voor gekozen om niet vuur met vuur te gaan bestrijden, omdat ik me totaal niet in dat beeld kon vinden wat er geschetst werd en gelukkig de mensen om me heen ook niet. En de mensen waarmee ik werk ook niet, dus ik verbaas me nog wel over de waterval die naar buiten kwam.”

Inmiddels heeft de acteur wel gesprekken gehad met zijn huidige én toekomstige werkgevers. Vooral om de „feiten en waarheid op tafel te leggen”. „Als je de integriteit in mijn werk aan gaat raken, vond ik dat het eerste wat ik moest doen.”

Ex-vriendin

Gernandt reageert ook op de situatie rondom zijn ex-vriendin. Onlangs lekte er nog een video, waarin te zien was hoe Gernandt zijn ex-vriendin een woning uittrok. Volgens de acteur was de situatie alleen niet zo zwart-wit als de video deed lijken.

„Daar zijn heel veel dingen aan vooraf gegaan in mijn huis. Daar was een derde persoon bij, een heel goede vriendin van mij. Dat liep zo hoog op dat ik genoodzaakt was om iemand mijn huis uit te zetten, en dat was niet om haar pijn te doen, maar om de derde persoon, een goede vriendin van mij, te beschermen.”

Tegen zijn ex-vriendin gaat de acteur geen stappen ondernemen, zo vertelt hij. „Het is vervelend dat er onwaarheden worden verteld. Zeker als je een onderzoek naar buiten brengt van een onafhankelijke onderzoekscommissie en daar wordt overheen geschreeuwd door een aantal mensen dat dat dan niet waar zou zijn. Ja, dan is dat heel heftig om te horen, maar ook daar ga ik helemaal geen aangifte voor doen.”

Steun van collega’s

Van collega’s uit het vak krijgt Gernandt wel veel steun: „Het is echt zo fijn om zoveel mensen om me heen te hebben die me steunen. Dat zijn mijn werkgevers, maar ook echt heel veel collega’s.” Ook praat hij af en toe met een psycholoog. „Ik denk dat iedereen aan zichzelf moet werken, om gewoon goed in het leven te staan. En ik ben lekker bezig met trainen, maar voor de rest hoef ik aan weinig dingen te werken, denk ik.”

