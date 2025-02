Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rob de Nijs zag in zijn rolstoel dat musical Malle Babbe goed is en dat is ie ook

Een musical over Rob de Nijs spelen, terwijl de gewaardeerde artiest (82) ziek in een rolstoel voor je zit in een verder lege zaal. Het overkwam René van Kooten in Malle Babbe onlangs, geef het hem maar te doen. Rob de Nijs gaf zijn zegen over de voorstelling en ook Metro zag gisteren tijdens de première dat het goed was.

Rob de Nijs lijdt aan de ziekte van Parkinson en het gaat niet goed met hem. Daarom bezocht hij de musical Malle Babbe met zijn vrouw Jet in de voorbereiding en niet tijdens de drukke première in DeLaMar in Amsterdam (Jet wel). De Nijs heeft de afgelopen jaren veel steun gehad van fans en eigenlijk heel Nederland. Meer dan 1 miljoen tv-kijkers waren diep ontroerd bij zijn afscheidsconcert in de Ziggo Dome (Metro was er in 2022 bij) en leefden een jaar later massaal mee toen de zanger in het ziekenhuis werd opgenomen.

Rob de Nijs zelfs in het Journaal

Gelukkig is Rob de Nijs er nog en kon hij zo genieten van een verhaal in het theater over zijn leven, Malle Babbe. Zijn oeuvre is zo groot en de man is dusdanig geliefd, dat zelfs het Journaal van 20.00 uur gisteravond ruimte voor de musical had ingeruimd (dat De Nijs nog leeft en er nu een theaterstuk is, is ook wel bijzonder natuurlijk).

Malle Babbe is van producent MediaLane van Iris van den Ende (met een flinke inbreng van, nog altijd, vader Joop). Gekozen is om het verhaal vanuit een circus te vertellen, niet gek als je weet dat Rob de Nijs halverwege de jaren zestig in Circus Boltini optrad. Slim ook omdat het prachtige plaatjes vol kleurrijke types oplevert, inclusief de door De Nijs bezongen Malle Babbe en Zuster Ursula.

Na een feestelijke opening met Jan Klaassen de trompetter zit René van Kooten plotseling alleen in zijn rolstoel in het circus, voortgeduwd door zijn Jet (Lottie Hellingman, die de rol deelt met Maartje van de Wetering). Da’s even slikken.

Zal iedereen dit waarderen?

Na een opmerkelijke wederopstanding kan Rob de Nijs weer lopen. Zo kan hij met Jet, middels dat circus en tal van personages, door het verleden gaan dwalen. Jet Koetschruiter is 26 jaar jonger en heeft veel van het best wel tumultueuze artiesten- en liefdesleven van haar bijzondere man gemist. Deze musicalwatcher vindt de hele invulling van Malle Babbe van lef getuigen, het is soms bijna absurdistisch. Vele theaters zijn tijdens de komende tournee al uitverkocht en de vraag is of iedereen de opzet gaat pruimen. Ik vermoed dat een deel van de kijkers ‘wat een gedoe allemaal’ zal denken. Een ‘en toen en toen en toen-vertelling’ krijg je in ieder geval absoluut niet. De drukte op het podium leidt soms wat af, die kanttekening maakt ook deze kijker wel.

Voor wie echt groot Rob de Nijs-fan is: verwacht dus geen concertfeestje. Wees gerust, alle hits – en dat zijn er veel – komen voorbij. René van Kooten zingt bovendien met zijn gewaardeerde René van Kooten-stem. Hij imiteert hoogstens wat bewegingen en hanteert wanneer dat op z’n plaats is – leuk – een duidelijke ‘jaren ’60’-articulatie. Het mag ook gezegd worden, dat als de hoofdrolspeler wél in de concertstand schiet, met microfoon in de hand bij Foto van Vroeger en Banger Hart, er in de zaal echt iets gebeurt.

Maar één nummer 1 voor Rob de Nijs

Dat Banger Hart was in 1996 na een carrière van al meer dan dertig jaar pas de eerste en enige nummer 1-hit van Rob de Nijs. Ongelooflijk eigenlijk, met zo’n prachtig levenswerk. Dat nu dat levenswerk op het musicalpodium te zien is, is meer dan terecht. Alleen Belinda Meuldijk, de ex van De Nijs, komt er in het verhaal bepaald niet goed vanaf. Zij krijgt echter wel de credits als schrijfster van de grootste hits.

Het tijdsbeeld dat we in Malle Babbe krijgen voorgeschoteld, ‘sex, drugs and Anneke Grönloh!’, is absoluut leuk. Bellen met vaste telefoonlijnen en tv-man Willem Duys met zijn onvermijdelijke goudvis in een kom, zijn voorbeelden. En een optreden van een jonge Willeke Alberti ook; mooi om te zien dat de nu 80-jarige Willeke tijdens de première genietend in de zaal zat.

Vormgeving meezingkraker Malle Babbe

Niet onvermeld mag de uitvoering van titelsong Malle Babbe blijven. Welk verhaal er precies achter deze vrij botte song – maar meezingkraker – over hoerenlopers schuilging: deze kijker had geen idee. Het verhaal is echter prachtig en de vormgeving daarbij in deze musical al helemaal.

Nogmaals, niet iedereen zal het soms vrij drukke ‘gedoe’ trekken, maar aan de geweldige cast zal het niet liggen. Sanne Franssen (Malle Babbe en Belinda Meuldijk) en Renée de Gruijl (Zuster Ursula en Rob de Nijs’ eerste vrouw Elly, waarmee hij op een olifant trouwde) zijn sprankelend en grappig. Dat laatste geldt ook voor Bart van Veldhoven als spreekstalmeester in het circus. Hij brengt, soms haast vals of cynisch, de nodige relativering en dat met een prima timing. Verder een diepe buiging voor René van Kooten, die flikt het toch maar weer. De diepste buiging bij Malle Babbe is echter voor Lottie Hellingman als Jet. Naast de heerlijke hitmachine is zij alleen al een reden om Malle Babbe te willen zien.

Beoordeling uit 5: 4

Noot: gezien de vorm van de voorstelling kan het voor een deel van het publiek een ‘3’ zijn.

Malle Babbe is het hele jaar, tot en met eind december, in theaters in Nederland te zien.

