Reacties op uitgelekte Songfestival-inzending Claude: van ‘waardeloos nummer’ tot ‘top drie-notering’

De Songfestival-inzending van Claude is gisteren uitgelekt. De reacties op het lied, dat C’est La Vie heet, zijn overwegend positief, al is niet iedereen fan.

Vanmiddag om 16.15 uur presenteert Claude officieel zijn inzending in filmmuseum Eye in Amsterdam en wordt het lied gelijktijdig op alle grote radiozenders gedraaid. Op dat moment verschijnt het nummer ook online op de streamingdiensten en YouTube.

Claude reageerde gisteren via sociale media laconiek op het uitlekken van zijn liedje. „Jullie hebben het allemaal gehoord. It goes up, it goes down, maar c’est la vie“, stelde de zanger.

Honderden inzendingen Songfestival

De 21-jarige zanger is door de selectiecommissie gekozen uit 331 inzendingen. Na de bewogen editie van vorig jaar was het tot eind oktober onduidelijk of Nederland in 2025 mee zou doen aan het Songfestival.

Door het lek is al duidelijk dat Nederland voor het eerst (deels) in de Franse taal zingt op het Eurovisie Songfestival. Tot dusver waren bijna alle inzendingen in het Nederlands of het Engels. Alleen in 2006 en 2021 waren er met een deels verzonnen taal (Amambanda van Treble) en deels Sranantongo (Birth Of A New Age van Jeangu Macrooy) ook nog andere talen te horen.

🎤 Wanneer is het Songfestival? Claude is op 13 mei in Basel ingedeeld in de eerste halve finale. Hij strijdt dan met veertien andere landen om een van de tien finaletickets. De finale is op 17 mei.

Johan Derksen in Vandaag Inside: ‘Waardeloos nummer’

In talkshow Vandaag Inside brachten de mannen hun oordeel uit. „Een waardeloos nummer”, zei Johan Derksen. Wilfred Genee kaatste terug dat de analist elk nummer waardeloos vindt. „Nee hoor. In 1994 hebben twee Ieren gewonnen, fantastisch.” Toen het nummer werd opgezet, bleef Derksen onbewogen en duidelijk niet geamuseerd zitten.

Bargast Raymond Mens is ook geen fan. „Het is sowieso niet mijn muzieksmaak en ik ben ook geen enorme fan van het Eurovisie Songfestival.” Verlinde zei twee problemen met het nummer te hebben. „Zit Frankrijk te wachten op steenkolen-Frans?”, vroeg hij zich af. Overigens spreekt Claude Frans omdat hij uit Congo komt, waar Frans wordt gesproken. „Moet er uit Nederland een Frans liedje komen? Dat is ook een beetje raar.”

Oorwurm en Hans Worst

„Het is een oorwurm”, vindt Verlinde ook. „Dat betekent dat het nummer in je hoofd blijft doorspelen. Maar wat ik de hele tijd hoor, is de Hermes House Band.” Derksen: „Als je Davina Michelle hebt, dan stuur je deze Hans Worst toch niet?” Verlinde was het daar niet mee eens. „Het is geen Hans Worst. Deze jongen is echt goed.”

Bekijk het fragment hier:

Aran Bade: ‘Top drie-notering’

Songfestivaldeskundige Aran Bade is lyrisch, liet hij in RTL Boulevard weten. „Ik vind het een veelbelovend nummer. Het is een mooi nummer voor een top drie-notering, denk ik, als het in de uitvoering ook net zo mooi is.”

Hij vervolgt: „Die connectie met zijn verhaal naar vroeger… Toen hij 9 was, is hij gevlucht naar Nederland met zijn moeder, zijn vader heeft hij helaas verloren. Ik denk er heel veel van hemzelf inzit en dat doet het gewoon heel goed. Op dit moment vind ik het een erg indrukwekkend liedje.”

Ook Gordon is fan. Hij vindt het lied „sensationeel goed”. De zanger denkt zelfs dat Nederland ermee zou kunnen winnen. „OMG zojuist zijn inzending gehoord. Sensationeel goed! De melodie, de speling met de tekst, zijn stem en uiterlijk! Nederland wint dit jaar met overmacht het ESF!!!”, reageert Gordon lyrisch via Instagram.

Kenners zijn enthousiast

C’est La Vie begint rustig met pianoklanken en gaat daarna over in een uptempo beat. Volgens Getty Kaspers, die met Teach-In het Eurovisie Songfestival won in 1975, heeft het daarmee „de potentie om te winnen”. „Vooral dat uptempodeel bevalt me heel erg goed.”

Bovendien leent het zich volgens haar goed om mee te zingen, ook de reden dat Jeroen Kijk in de Vegte verwacht dat de zanger „een heel goede connectie kan maken met het publiek”. De radio-dj noemt het nummer „één en al zonnige energie”. Het begin van het lied noemt hij „pure Jacques Brel”.

Ook 100% NL-dj Barry Paf bewondert de opbouw van het nummer, met een gevoelig begin en daarna een energieker deel. De dj is „heel erg fan” en zet hoog in op de winkansen voor Claude. Hij heeft geen enkel kritiekpuntje.

Kaspers heeft als enige zorg dat de timing van het momentum enorm verschil kan maken, zo zegt ze. Het publiek moet in de juiste stemming zijn. „Er zijn altijd factoren die je als zanger niet in de hand hebt.” Toch denkt de 76-jarige zangeres „dat Europa op dit moment, in deze wereld, behoefte heeft aan een Claude en een C’est La Vie”.

Ook muziekjournalisten grotendeels positief

Ook door Nederlandse muziekjournalisten is de inzending overwegend positief ontvangen. Alle grote kranten schrijven dat C’est La Vie perfect bij de zanger past.

De Volkskrant stelt dat het nummer „geen verkeerd songfestivalpakket” heeft. „De opbouw van het nummer volgt de blauwdruk voor het perfecte Claude-liedje. Het gaat van stemmige piano – en dus drama – naar behoorlijk stampende pop en dus levensvreugde.” NRC omschrijft het refrein van het liedje als „even catchy als zoetsappig-simpel”. Volgens de krant mikt Claude daarmee „nadrukkelijk op een onbekommerd feesteffect”.

Het AD is kritisch en geeft C’est La Vie drie sterren. „Eén voordeel heeft Claude alvast als deelnemer aan het komende Eurovisie Songfestival in Basel; het refrein van C’est La Vie blijft makkelijk hangen. De song heeft het typische Claude-stempel: het is dansbaar, radiogeniek, vakkundig gemaakt, maar klinkt daardoor niet erg onderscheidend.”

Ook De Telegraaf vindt het liedje „voor Songfestivalbegrippen” te gemakkelijk. „We missen een bepaalde spanning, of misschien zelfs een climax”, zegt de krant, die desondanks vier sterren geeft.

De critici zijn het er wel over eens dat Claude goede papieren heeft voor een finaleplaats én goede eindklassering. „Zijn song is rijk aan variatie en biedt de zanger de ruimte om in een kleine drie minuten vele hoeken van zijn grote capaciteiten te laten zien”, schrijft Het Parool.

Een greep uit de reacties op X, die wisselend zijn:

