Peter Heerschop brengt ode aan Dieuwertje Blok: ‘Door jou heb ik tot m’n 45ste in Sinterklaas geloofd’

In een column op NPO Radio 1 heeft Peter Heerschop een ode gebracht aan presentatrice Dieuwertje Blok.

„Ik wil namens alle mannen van mijn leeftijd, en misschien ook alle vrouwen, iets aan haar meegeven: Dieuwertje, wij zijn vanaf het begin van Het Sinterklaasjournaal verliefd op jou geweest.”

Dieuwertje Blok heeft weer kanker

Woensdag maakte omroep NTR, de werkgever van Blok, bekend dat de presentatrice weer kanker heeft en niet meer beter wordt. De 67-jarige presentatrice legt daarom haar werk als presentatrice van de programma’s Podium en Het Sinterklaasjournaal definitief neer.

Blok zou eigenlijk 7 februari weer beginnen als presentator van het NPO Klassiek-programma NTR Podium. „Vanaf nu wil Dieuwertje al haar energie richten op de behandeling van haar ziekte. Hoewel die niet meer te genezen is, blijft ze positief en genieten van wat er wel is”, aldus de NTR. „Ze zou graag willen dat mensen buiten haar kring van geliefden en naasten haar privacy respecteren.”

Neus amputeren

Blok maakte in april bekend dat ze haar neus moest laten amputeren omdat ze kanker had. Op dat moment was haar neus al geamputeerd, vertelde ze later. „Mijn nieuwe jaar is al vroeg begonnen, want ik ben weer gezond”, zei ze op oudjaarsdag in gesprek met De Telegraaf. „Dat was voor mij een nieuw startpunt om weer fris vooruit te kunnen kijken.”

De presentatrice was eind vorig jaar voor het eerst niet te zien als presentatrice van Het Sinterklaasjournaal. Merel Westrik verving haar.

Heerschop verliefd op Blok in Het Sinterklaasjournaal

Dat Blok nu nooit meer terugkeert naar het sinterklaasprogramma, is voor velen triest nieuws. In de column geeft Heerschop toe dat hij „verliefd op Blok was bij het sinterklaasprogramma”. „Op alles waar jij in die rol voor staat, waar je alleen zo voor kon staan als je echt zo bent. Door jou heb ik tot m’n 45ste in Sinterklaas geloofd.”

De 64-jarige Heerschop snapt de keuze van Blok volledig, om haar volledig te richten op de tijd die ze heeft met haar dierbaren. „Maar ik wilde je het toch even vertellen, dat je het weet.”

