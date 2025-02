Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Joost Klein haalt uit naar organisatie Songfestival in nieuw nummer: ‘Lijkt een koppige 8-jarige’

Joost Klein lijkt zijn diskwalificatie op het Eurovisie Songfestival van vorig jaar nog niet helemaal te hebben verwerkt. In een nieuw nummer haalt de zanger uit naar de organisatie van Eurovisie, de European Broadcasting Union.

In het liedje United By Music, ook de slogan van het songfestival, rapt Klein onder meer: „Fuck the EBU, I don’t want to go to court.”

In januari bracht Klein ook al een nummer uit waarbij hij leek te refereren aan de gebeurtenissen van vorig jaar. Zo zingt hij in zijn nummer Why Not??? in het Nederlands „ze zeiden: Joost Klein, je bent gediskwalificeerd” en „ze vonden mij de dader”.

Diskwalificatie Joost Klein

Klein werd met zijn nummer Europapa afgelopen mei gediskwalificeerd omdat hij een medewerkster zou hebben bedreigd. Organisator EBU kreeg flinke kritiek op de uitsluiting, omdat er niet genoeg bewijs zou zijn voor het besluit. Zelf liet EBU weten dat de stap genomen was na „grondig intern onderzoek”.

Het onderzoek naar Klein werd in augustus vorig jaar echter stopgezet vanwege juist dat gebrek aan bewijs. Zowel Klein als de cameravrouw naar wie Klein de dreigende beweging zou hebben gemaakt, hebben laten weten geen verdere aangiftes te doen en door te willen gaan met hun leven.

‘Dit is gestoord’

Het nieuwe nummer maakte Klein samen met Tommy Cash, de nu al veelbesproken zanger die in mei namens Estland naar het songfestival gaat. Cash is met zijn Espresso Macchiato vooralsnog een van de favorieten voor de komende editie, al wordt het liedje niet overal goed ontvangen. Uit Italië komen veel reacties, waarbij men vindt dat Cash het land beledigt.

Klein kan overigens ook (nog) niet rekenen op veel positieve reacties op zijn nieuwe nummer. „Dit is gestoord”, reageert iemand op X. Een ander voegt toe: „Het is smakeloos en arrogant, hij gedraagt ​​zich als een koppige 8-jarige. Al het respect dat ik voor hem had, is verloren.”



It's tasteless and arrogant, he's acting like a stubborn 8 year old. Lost all the respect I had for him. — clyde_45td (@clyde_45td) February 21, 2025



this is INSANE I’m speechless — faith🌛 (@EurovisionFaith) February 20, 2025

