Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-vriendin Tygo Gernandt vindt het ‘verdrietig’ en ‘onwerkelijk’ dat de schuld bij haar wordt gelegd

Na afloop van de première van Juffrouw Pots, waar Tygo Gernandt voor het eerst zijn kant van het verhaal over de beschuldigingen van mishandeling richting hem deelde, heeft ook zijn ex-vriendin Dianne van den Eng gereageerd. Van den Eng noemt het „verdrietig en onwerkelijk” dat de ‘schuld bij haar wordt gelegd’.

De acteur werd vorige maand door zijn ex-vriendin beschuldigd van mishandeling en zou vanwege grensoverschrijdend gedrag op non-actief zijn gezet door de makers van Flikken Maastricht.

Van den Eng beschuldigt Gernandt van mishandeling

Op de rode loper van Juffrouw Pots deed Gernandt voor het eerst zijn kant van het verhaal. „Het is wel heftig om zoveel over je heen te krijgen en zo in het nieuws te komen”, reageerde de acteur. „Het was voor mij heel pijnlijk dat iemand zo de ruimte krijgt om eenzijdig haar verhaal te doen. En daar aantijgingen te doen die ook onwaarheden bevatten en dat over je heen te laten komen. Dat is heel heftig.”

Wie de situatie ook heftig vindt, is zijn ex-vriendin zelf, zo vertelde zij tegen Shownieuws. „Het is voor mij verdrietig en onwerkelijk dat de schuld bij wij wordt neergelegd. Gelukkig ben ik in staat geweest een deel van de situatie te filmen, anders was het voor altijd mijn woord tegen zijn woord geweest.”

Hier kun je het fragment terugkijken:

Over de situatie rondom Flikken Maastricht heeft Van den Eng geen uitspraken gedaan. Inmiddels heeft de acteur wel gesprekken gehad met zijn huidige én toekomstige werkgevers. Vooral om de „feiten en waarheid op tafel te leggen”. „Als je de integriteit in mijn werk aan gaat raken, vond ik dat het eerste wat ik moest doen.”

Geen aangifte

De twee gaan (vooralsnog) geen stappen tegen elkaar ondernemen. „Het is vervelend dat er onwaarheden worden verteld. Zeker als je een onderzoek naar buiten brengt van een onafhankelijke onderzoekscommissie en daar wordt overheen geschreeuwd door een aantal mensen dat dat dan niet waar zou zijn”, vertelde Gernandt dit weekend. „Ja, dan is dat heel heftig om te horen, maar ook daar ga ik helemaal geen aangifte voor doen.”

Reacties