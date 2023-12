Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Fans boos om urenlang wachten op Madonna in Ziggo Dome

Op sociale media reageren fans boos en teleurgesteld omdat zij vrijdagavond lang moesten wachten op Madonna. De 65-jarige artiest begon haar optreden in de Ziggo Dome pas tegen 22.30 uur, zo’n anderhalf uur nadat het voorprogramma was afgelopen. Verschillende fans melden dat zij daardoor maar een half uur van het concert konden zien, voordat zij moesten vertrekken om de trein te halen.

Sandra Verbaan, een fan die in de Ziggo Dome zat te wachten, schreef even na 22.00 uur op X „dat dit niet meer goed te maken is. Wat een divagedrag. Mensen die met de trein gekomen zijn, moeten al bijna weg.” Het publiek werd onrustig en er klonken fluitconcerten.

„Mijn nichtje heeft haar spaarpotje geleegd voor een kaartje en moest vertrekken na zeven nummers”, meldde Asha Promes op X. Op de berichtendienst lieten meer ontevreden fans van zich horen. „Lijkt erop dat ze haar naam beter kan wijzigen in Pardonna”, schreef Jan van der Aa. „Duur betalen en dan op tijd naar huis om je laatste vervoer te halen”, schreef Irma Koning op Facebook.

Festivalorganisator MOJO waarschuwde fans voor het concert al voor eventuele vertraging. Madonna begint haar concerten de laatste tijd wel vaker later dan gepland.

Uiteindelijk was het optreden van Madonna rond 00.45 uur klaar. Fans die de NS op X vroegen of er een extra late trein werd ingezet, kregen als antwoord dat dit niet meer geregeld kon worden. Dat had de organisator eerder aan moeten vragen.

„Misschien handig om dit morgen anders te doen”, stelde Stefan Flierman, doelend op het tweede concert dat de wereldster zaterdagavond in Amsterdam geeft.

