Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jack Plooij over grensoverschrijdend gedrag bij Formule 1: ‘Sommige vrouwen vinden dat hartstikke leuk’

Metro schreef gisteren over grensoverschrijdend gedrag rondom de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Formule 1-verslaggever Jack Plooij deed hier later op de avond een aantal controversiële uitspraken over in Vandaag Inside, die bij veel mensen in het verkeerde keelgat schieten.

Er zijn vijftien meldingen van grensoverschrijdend bedrag binnengekomen bij fanclub Formule 1 Vrouwen. Oprichter Svenja Tillemans zei hierover tegen Hart van Nederland: „Dat ging om fans van andere coureurs die een bierdouche over zich heen kregen, maar ook meiden die in de rij hebben gestaan en dat er wordt gezegd: ik wil wel aan je reet zitten. Er wordt gewoon in de kont en in de tieten geknepen om voor te dringen.” Ze vermoedt dat er meer bezoeksters van de race zijn die met ongewenst gedrag te maken hebben gehad.

Jack Plooij in Vandaag Inside over grensoverschrijdend gedrag

Johan Derksen brengt het grensoverschrijdende gedrag in de Vandaag Inside-uitzending van gisteravond ter sprake. „Als je met zijn allen feestviert, dan zit je toch niet een juffrouw aan de kont?” Plooij reageert daarop. „Ik ben dat ook met jou eens Johan, ik vind dat ook niet kunnen dat soort dingen. Maar waar is dan de grens, weet je wel? Als je een keer een lullige opmerking maakt en een beetje grappig wilt zijn, dan kan dat ook al niet meer.”

Derksen vindt dat die grens heel erg gedaald is, maar vaste tafelgast Özcan Akyol zegt: „Als een vrouw er last van heeft en een melding gaat doen, dan is dat de grens toch?” Plooij zegt daarop: „Er zijn toch ook vrouwen die dat zelf lekker vinden om te roepen. Ik ken genoeg mensen die dat hartstikke leuk vinden.”

„Ik heb het niet gezien”, zegt hij over het ongewenste gedrag. Akyol brengt daar tegenin dat dat „lastig is als er honderdduizend mensen zijn”. „Er is ook nog geen bewijs nog wat ik gezien heb. Dus wat moet ik ervan vinden?”

Uitspraken Jack Plooij roepen weerstand op

De uitspraken van Plooij doen de nodige stof opwaaien. Op Twitter uiten meerdere mensen hun onvrede. „Jack Plooij is hét voorbeeld van struisvogelpolitiek: ‘Ik heb het niet gezien, dus is het er niet’“, schrijft iemand. Een ander: „Jack Plooij in Vandaag Inside bagatelliseert het grensoverschrijdend gedrag van F1-fans afgelopen weekend met de legendarische zin: ‘Ik heb het niet gezien’.”

Een greep uit de afkeurende tweets:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

“Sommige vrouwen vinden het hartstikke leuk”.

Tuurlijk jochie! — Suzan van der Helm (@HelmSuzan) September 6, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

dr is geen bewijs voor en jack heeft t niet gezien dus wat stellen de vrouwtjes zich nou aan (was ondertekend ook door Johan Dreksen en René Gijp) pic.twitter.com/LJ1LcBkqb6 — emma – 🦭🐠☀️ (@hetisemma) September 5, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wanneer Jack Plooij gevraagd wordt over Grensoverschrijdend gedrag tijdens Zandvoort “Sommige vrouwen vinden het hartstikke leuk” “er is geen bewijs voor” “ik heb het niet gezien” Wat kan die man dom lullen #vandaaginside — wimpy (@cawimpy) September 5, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jack Plooij is hét voorbeeld van struisvogelpolitiek: "Ik heb het niet gezien, dus is het er niet."

Jack vergeet gemakshalve dat hijzelf het schoolvoorbeeld is van vrouwonvriendelijkheid. De man bagataliseert elke oproep om grensoverschrijdend gedrag te bannen! Misselijke man! — Marc ™️ 🏳️‍🌈 (@Dressgenderfree) September 6, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jack Plooij is dan ook, net als Olav Mol, een mega vrouwonvriendelijke hufter. Het type dat zelf zulke dingen doet onder het motto "moet kunnen" https://t.co/CPECuAXv5m — Not_for_snowflakes (@Critical_Babe) September 6, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik heb Jack Plooij nog nooit gezien. Geen enkel bewijs dat hij echt is. — SisiDieKaiserin (@SasjaJansen) September 6, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jack Plooij in #vandaaginside bagatelliseert het grensoverschrijdend gedrag van F1 fans afgelopen weekend met de legendarische zin: "Ik heb het niet gezien." pic.twitter.com/Ozm1XWNDwW — Gerard Himself (@GerardHimself) September 5, 2022

Je kunt de Vandaag Inside-aflevering van gisteren terugkijken via KIJK.