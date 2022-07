Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Carlo Boszhard en Herald Adolfs gaan trouwen: ‘Hij zei ja!’

Carlo Boszhard gaat binnenkort trouwen met zijn 46-jarige partner Herald Adolfs. Dat maakte de 53-jarige presentator vandaag bekend. Boszhard deelde het heuglijke nieuws bij een reeks foto’s op Instagram waarop onder meer een gouden ring met groene steen te zien is. „Hij zei ja!”

In zijn nieuwste column voor Televizier vertelt Boszhard meer over zijn aanzoek. Met de ring verstopt in zijn toilettas reisde het stel naar Hollywood, een plek die ze „alles heeft gegeven waar we samen gek op zijn”. Het gebeurt uiteindelijk allemaal in het Beverly Hills Hotel. „Dit wordt de plek, denk ik. Veertien jaar samen, het is nog maar het begin”, schrijft Boszhard.

Na het verlossende antwoord voelde het voor de presentator alsof de spanning in één keer van hem afgleed. Vervolgens werd het grote moment gevierd met „vier hysterische dames uit Texas”, die het allemaal hebben aanschouwd. „Recht tegenover de plek waar Elizabeth Taylor het vijf keer eerder probeerde. Ik doe het maar één keer, met de liefde van mijn leven.”



De twee tortelduifjes zijn sinds 2007 samen en hebben ook lange tijd met elkaar samengewerkt. Adolfs is namelijk eindredacteur en producent van De TV Kantine. De twee hebben in totaal twaalf jaar samen aan het programma gewerkt. En een leuk feitje: de verloofde van Boszhard kun je ook op de TV Kantine hebben gezien, waar hij een aantal keer een kleine rol heeft gespeeld.

Een ander persoon in het leven van Boszhard is zijn moeder, met wie hij erg close is. Zo heeft de broer van Boszhard laten weten in een interview met de Volkskrant dat de band tussen zijn moeder en haar jongste zoon erg hecht is. „Hun levens zijn met elkaar verweven. Ik moet daar niet aan denken. Het is ook niet gezond. Ik woon iets verderop en zie haar eens per week. Als Carlo wakker wordt, rolt hij het huis uit om te kijken wat er bij mijn moeder in de ijskast staat.”